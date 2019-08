Anonyme Drohung gegen Mühlenbecker Gesamtschule

Odin Tietsche

Mühlenbeck (MOZ) Nach einer anonymen Drohung ist der Unterricht an der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Schule am Dienstag vorzeitig beendet worden. Dies bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Nachmittag auf Nachfrage.

"Aufgrund einer Drohung, die bereits am Montag via Internet bei der Polizei einging, wurden die Schüler am Dienstag vorzeitig nach Hause geschickt", so Röhrs. Um was für eine Drohung es sich genau gehandelt hat, könne die Polizei aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht sagen, eine "Ernsthaftigkeit wird aber derzeit ausgeschlossen".

Dies bestätigt auch Kathrin Haase, Direktorin der Schule: "Wir wurden am Montag von der Polizei über den Sachverhalt informiert, da es aber keine konkrete Gefahrenlage gibt, gab es aus Sicht der Polizei und der Schule keinen Grund, den Unterricht am Dienstag generell ausfallen zu lassen." Die Lehrerinnen und Lehrer wurden im Vorfeld über die Situation informiert, alle "wurden für die Lage sensibilisiert und haben am Dienstag sehr genau darauf geachtet, dass niemand in die Schule kommt, der hier nicht her gehört", so Haase. Um 12.30 Uhr wurde der Schultag schließlich vorzeitig beendet. "Wir hatten natürlich auch Eltern, die daraufhin angerufen haben. Aber alle Gespräche liefen sehr gut, es gab keinen Grund zur Panik. Es wurden von allen Seiten Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler in vollem Umfang zu gewährleisten."

Ein Schüler der 13. Klasse berichtet gegenüber unserer Zeitung, dass die Jugendlichen am Vormittag in der Pause beim Verlassen des Schulhofes kontrolliert wurden. Die Lehrer hätten darum gebeten, dass sie sich an und abmelden sollten. Von einer Drohung war unter der Schülerschaft zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt. "Wir wurden gegen 12 Uhr mit der Begründung nach Hause geschickt, dass es einen technischen Defekt gegeben habe." Der 18-Jährige und seine Mutter, die beide der Redaktion namentlich bekannt sind, wünschten sich einen offenen Umgang mit Informationen. "Sonst wird in alle Richtungen spekuliert und die Panik wächst", erklärte die Mutter, die im Mühlenbecker Land wohnt.

Der Unterricht soll am Mittwoch wieder aufgenommen werden. "Wir arbeiten eng mit der Schule zusammen, die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tatverdächtigen dauern noch an. Mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen", so Röhrs. Die Schule gab auf ihrer eigenen Webseite bekannt, dass der Unterricht für alle Schüler am Mittwoch erst um 10 Uhr beginnt. Exkursionen werden wie geplant durchgeführt.