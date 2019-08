MOZ

Hennickendorf (MOZ) Unbekannte zerlegten in der Nacht auf Dienstag mit Hilfe von Pyrotechnik einen Zigarettenautomat in der Friedrichstraße. Um den Automaten herum lagen gegen 00.50 Uhr noch Geld und Zigaretten. Wie viel Ware oder Geld von den Tätern gestohlen wurden, muss noch untersucht werden. Die Polizei stellte auch noch Reste der pyrotechnischen Erzeugnisse sicher und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall auf.