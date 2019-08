Auf den Spuren des Bürgermeisters

Klaus D. Grote

Leegebruch (MOZ) Zum ersten Mal seit 1991 hat Leegebruch wieder eine Auzubildende. Genau genommen ist die angehende Verwaöltungsfachangestellte Vanessa Landgraf sogar die erste Azubi seit der Wende. Denn die beiden letzten Azubis in der Gemeinde lernten drei Jahre in der westfälischen Partnergemeinde Lengerich: Astrid Nickel, heute für die Gemeindekasse zuständig. Und Martin Rother, amtierender Bürgermeister.

"Wir hatten schon länger geplant, wieder auszubilden", sagt Martin Rother. Möglich sei es aber erst nach dem Umzug ins neue Rathaus geworden. In den alten Räumen am Eichenhof sei es einfach zu eng gewesen. "Wir hätten nichtmal Platz für einen Katzentisch gehabt", sagt Rother. In der Vergangenheit habe die Gemeindeverwaltung auf bereits ausgelernte Fchkräfte zurückgegriffen. "Die Kreisverwaöltung bildet gut aus", erklärt Rother. Es sei aber notwendig, dass die Gemeinde Leegebruch auch selber für Nachwuchs im Rathaus sorge.

Umzug in Gemeindewohnung

Mit der 18-jährigen Vanessa Landgraf kommt eine junge Frau mit Realschulabschluss zurück nach Leegebruch. "Ich bin in Berlin geboren, aber seit dem vierten Lebensjahr in Leegebruch aufgewachsen", sagt die Auszubildende. Erst kürzlich sei sie mit ihrem Freund in eine Wohnung in Birkenwerder gezogen. Nun will sie in wenigen Tagen zurück. Dann steht eine frisch sanierte Wohnung der Gemeinde am Birkenhof für sie bereit. "Das ist auch ein Anreiz für Beschäftigte", sagt Rother. Auch für Erzieherinnen hält die Gemeinde Wohnungen bereit. Der Umzug von Vanessa Landgraf wird früh genug sein, um an der Bürgermeisterwahl am 1. September teilnehmen zu können. Zur Landtagswahl muss sie aber in Birkenwerder abstimmen, denn dafür gelten andere Fristen.

"Ich freue mich auf die Ausbildung. Schon das Bewerbungsgespräch verlief angenehm und sehr offen", sagt die 18-Jährige, die zuvor eine Ausbildung in Babelsberg zur Mediengestalterin abgebrochen hatte. Das habe nicht so gepasst. Nun konnte sie sich in Leegebruch gegen 26 andere Bewerbungen durchsetzen. Bewusst habe die Gemeinde auch Bewerbern ohne Abitur eine Chance geben wollen, denn das sei für die Ausbildung nicht notwendig, so Rother.

In Leegebruch durchläuft Vanessa Landgraf nun alle Abteilungen: Finanzen, Soziales und Kita, Ordnung, Personalwesen sowie Bauen. Auch beim Bauhof soll sie reinschnuppern, sagt Rother. Sein Personalchef Sven Dreeke hat extra eine Schulung zum Ausbildungsleiter gemacht. In zwei Jahren soll es deshalb wieder einen Ausbildungsplatz geben. "Aber wir machen jetzt ein Jahr Pause", sagt Dreeke. Er wird darüber wachen, dass Vanessa Landgraf auch gefordert und gefördert wird. Schließlich solle sie ja etwas lernen. "Vielleicht muss man als Auszubildende auch mal Kaffee kochen, aber ich werde darauf achten, dass das nicht zur Regel wird", sagt Rother. Ziel der Ausbildung sei die Übernahme von Vanessa Landgraf in drei Jahren. "Ich hoffe sehr, dass das klappt", antwortet die Auzubildende.