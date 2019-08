Bürgerinitiative "Contra Eierfabrik" bedankt sich mit Dorffest

Klaus D. Grote

Zehlendorf (MOZ) Die Freude bei der Bürgerinitiative (BI) Contra Eierfabrik Oranienburg über das mögliche Aus für die in Zehlendorf und Wensickendorf geplanten Legehennenanlage ist groß. Am 18. August ab 16 Uhr soll auf dem Dorfplatz ein Dankeschön-Fest gefeiert werden. "Das Datum stand schon länger fest", sagt BI-Sprecher Axel Wunsch. Die Initiative wolle sich bei allen Unterstützern bedanken, die seit drei Jahren die Arbeit und die Ziele der Bürgerinitiative unterstützen. Ab 18 Uhr soll zur Musik zweier Bands gefeiert werden – unabhängig von der aktuellen Entwicklung

Dem Investor der ersten Legehenneanlage für 42 000 Hühner ist der Partner abhanden gekommen. Die Brüder Roest haben ihre Agro GmbH an den Bremer Oliver Wandel verkauft. Die Gesellschaft firmiert jetzt unter dem Namen Landhof Oberhavel. Wandel will geltende Pachtverträge einhalten, aber keine weitere Zusammenarbeit mit dem Investor. Das sagte er am Montag dieser Zeitung. Zuvor hatte er Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) informiert.

Als die Pläne für die Megastall 2016 bekannt wurde, gründete sich die Bürgerinititive. Neben der Anlage in Zehlendorf war ein identischer Stall in Wensickendorf geplant. Das Landesumweltamt hatte die notwendige emissionsrechtliche Genehmigung verwehrt. Das Widerspruchsverfahren läuft noch.