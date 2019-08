Probleme mit dem ABC

René Wernitz

Potsdam/Havelland (MOZ) Schuljahresbeginn im Bundesland Brandenburg. 292.000 Kinder und Jugendliche drücken seit Montag die Schulbänke, darunter 22.700 Erstklässler, 403 ABC-Schützen sind es an den Grundschulen im Westhavelland. Etwa an den Standorten in der Kreisstadt Rathenow ist die Zahl der Einschüler erheblich gestiegen - von etwa 160 im Jahr 2016 auf aktuell 214.

An den landesweit 914 Schulen (bis hin zu Gymnasium und Oberstufenzentrum) gibt es etwa 4.000 Schüler mehr als im Vorjahr. Einher ging die Erhöhung der Lehrerzahl. Laut Angaben von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) stehen jetzt 394 Stellen mehr zur Verfügung als 2018. "Um den Unterricht abzusichern, mussten zum einen die zusätzlichen 394 Stellen besetzt und zum anderen ausscheidende Beschäftigte im Umfang von ca. 900 Stellen ersetzt werden. Da einige Lehrkräfte teilzeitbeschäftigt sind, mussten somit ca. 1.400 Personen zum Schuljahr 2019/20 neu eingestellt bzw. entfristet werden. Das ist erfolgreich gelungen: Für das neue Schuljahr wurden 1.474 neue Lehrkräfte unbefristet eingestellt oder entfristet", so Ernst per Pressemitteilung, die auf mbjs.brandenburg.de zu finden ist. 380 sind es für den Bereich Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz, für den das Staatliche Schulamt Neuruppin zuständig ist. Übrigens beträgt das Durchschnittsalter der märkischen Lehrer jetzt 49,6 Jahre. Es sank im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,2 Jahre.

Wie die Ministerin ferner mitteilte, sind in Brandenburg 458 Lehrkräfte für das Fach Deutsch eingestellt worden. Da gibt es besonders an Grundschulen reichlich Handlungsbedarf. Britta Ernst berichtet vom Bildungstrend 2016 des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), wonach 50,7 Prozent der Schüler in Brandenburgs Grundschulen den Regelstandard und mehr im Kompetenzbereich Orthografie (Rechtschreibung) erreichen würden. "Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass insgesamt 49,3 Prozent nicht über den Mindeststandard hinausgelangen", so Ernst. Das Land reagiert mit einem 2018 entwickelten "5-Punkte-Plan", der nun greift. Mit dem verbindlichen Programm sollen die schriftsprachlichen Fähigkeiten der Schüler gezielt gefördert werden.