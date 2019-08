Löscharbeiten behindert

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Feuer in der Puschkinstraße: In einem Mehrfamilienhaus brannte es Montagfrüh in der Wohnung eines 26-jährigen Mieters. Die Feuerwehr löschte, wobei der Mann versuchte, die Löscharbeiten zu behindern. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Eine Blutprobe ergab 1,75 Promille. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Neben der Brandwohnung wurden auch drei weitere Wohnungen durch Feuer bzw. Löschwasser beschädigt und sind vorübergehend unbewohnbar.