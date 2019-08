Lebenshilfe Zehdenick glänzt mit neuer Wäscherei

Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Lachende Gesichter in strahlend neuen Räumlichkeiten, herzliche Worte, Trommelwirbel, Blumen, ein Gläschen Sekt, leckere Häppchen und viele fröhliche Mitarbeiter: bei der Lebenshilfe in Zehdenick kam am Dienstagnachmittag Partystimmung auf. Gefeiert wurde die neue Wäscherei – die seit Februar bereits zuverlässig arbeitet.

Werkstattleiter Albrecht Schütze wies bei der Gelegenheit auf die fleißigen Mitarbeiter hin: 52 Tonnen Wäsche seien allein 2018 von ihnen gereinigt worden, "das sind etwa zehn Elefanten". Und nun werde der Elan der 16 zumeist behinderten Mitarbeiter gewürdigt. Sie könnten dank des neuen Betriebsteils in einer hellen und freundlichen Umgebung arbeiten, übrigens mit Erdwärmeheizung und modernem Schallschutz.

Um das Vorhaben zu realisieren, hatte sich der Lebenshilfeverband der Havelstadt freilich Zeit gelassen – "Sorgfalt geht vor Schnelligkeit", betonte Geschäftsführer Bernd Reinicke. Drei Jahre dauerte die Vorbereitung unter anderem unter planerischer Federführung der Architekten Kristina und Andreas Eberler. Durch die Bank weg Zehdenicker Firmen kamen zum Einsatz – "die Wertschöpfung für die Stadt Zehdenick ist also von der Lebenshilfe voll berücksichtigt worden", merkte Reinicke an. Und vor allem. "Wir haben das anspruchsvolle Vorhaben ohne Fördermittel bewältigt", merkte er an. Letztmalig habe man 2000 Drittmittel in Anspruch genommen, inzwischen wurde das zwölfte Gebäude errichtet.

Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) zeigte sich begeistert. Es sei außerordentlich erfreulich, dass heimische Firmen von dem Lebenshilfe-Projekt profitiert haben.