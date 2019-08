Kreisversammlung stoppt Fusionspläne

Matthias Henke

Gransee Auch ohne bei der Auszählung dabei gewesen zu sein, konnten Außenstehende am Montagabend schon vor der offiziellen Verkündung des Ergebnisses der geheimen Abstimmung erahnen, wie dieses ausgefallen war.

Die Gesichter der Präsidiumsmitglieder sprachen Bände. Mit 58 zu 27, bei zwei Enthaltungen und einer ungültigen Stimme, fiel die Ablehnung der geplanten Fusion des Kreisverbandes Gransee mit dem Verband Ostprignitz-Ruppin zum 1. Januar 2020 unter den Teilnehmern der Granseer Kreisversammlung überraschend deutlich aus.

"Ich habe wahrgenommen, dass Ihnen Informationen fehlen. Wir werden das als Präsidium auswerten", kündigte die konsternierte Präsidentin Melanie Brunk an, um anschließend zu bekräftigen: "Die Fusion ist damit nicht ad acta gelegt. Ich stehe fest hinter diesem Thema." Man werde an die Mitglieder erneut herantreten, um die Dinge, die sie bewegen, noch einmal zu erläutern.

Ein Vorstand für zwei Verbände

Die Weichen hin zu einer möglichen Fusion hatte das Granseer Präsidium eigentlich weit im Voraus gestellt, schon mit der Bestellung eines neuen Geschäftsführers: Seit dem Frühjahr 2018 führt der Vorstand der Ostprignitz-Ruppiner Rotkreuzler, Ronny Sattelmair, auch die Geschäfte in Gransee. Seitdem wurde die Zusammenarbeit beider Verbände sukzessive intensiviert, wie er den Mitgliedern bei der Versammlung darlegte: etwa hinsichtlich einer gemeinsamen Softwarelösung für die Finanzbuchhaltung, einheitlichen Arbeitsverträgen, verbandsübergreifenden Aktivitäten der jeweiligen Bereichsleiter, gemeinsamen Schulungen, Ausbildungen und Fahrsicherheitstrainings. Seit Anfang des Jahres gibt es einen Kooperationsvertrag. "Dabei habe ich nur die großen Schritte genannt. Doch es sind viele kleine Dinge, die uns gemeinsam voranbringen", so Sattelmair. Mit einer abgelehnten Fusion scheint mittelfristig auch Sattelmairs Zukunft in Gransee zur Disposition zu stehen. Ein Geschäftsführer für zwei Verbände funktioniere nicht auf Dauer, gab das Präsidium zu verstehen.

Kritik an der Kurzfristigkeit

Doch auch innerhalb des Gremiums waren die Fusionspläne nicht unumstritten. So gab Präsidiumsmitglied Mathias Schultze zu verstehen, dass er den Zeitplan für zu ambitioniert halte. "Ich bin nicht gegen die Fusion und sehe auch die Vorteile. Man kann das aber nicht mit einem Datum aufwiegen", so Schultze. Das Ganze innerhalb von nur vier Monaten über die Bühne bringen zu wollen, sei unrealistisch. Andere DRK-Mitglieder befürchteten in Zukunft weite Fahrten und bemängelten die Informationspolitik im Vorfeld. Zwar habe es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Juni Informationsveranstaltungen gegeben. Doch wer im Urlaub gewesen sei, dem sei die Möglichkeit zur Information so genommen worden. Wieder Andere hielten den Kritikern entgegen, Argumente nur nachzuplappern, ohne diese zu hinterfragen oder sich selbst informiert zu haben. Die Informationsveranstaltungen seien von Granseer Seite nur wenig besucht gewesen. Auch hätte die Möglichkeit bestanden, die Leitungsebene direkt anzusprechen. Das auf der Agenda stehende Thema sei ja bekannt gewesen.

Arbeitsplätze nicht in Gefahr

Präsidentin Melanie Brunk und auch Justiziarin Petra Kroß warben damit, dass sich für Mitarbeiter und Ehrenamtliche mit einer Fusion wenig ändern würde, sowohl satzungstechnisch, was etwa die Mitbestimmungsmöglichkeiten angehe, als auch praktisch, was die Präsenz in der Fläche angehe und zwei wirtschaftlich gesunde Verbände auf Augenhöhe zusammengehen. Arbeitsplätze sollten erhalten bleiben, wie auch die Geschäftsstellen, auch wenn als Sitz Neuruppin vorgesehen war, da der Kreisverband Gransee formalrechtlich in den Ost­prignitz-Ruppiner aufgenommen werden sollte, um anschließend zusammen als Kreisverband Gransee-Ostprignitz-Ruppin zu firmieren.

Von der Fusion hatten sich die Verantwortlichen auch organisatorische und wirtschaftliche Vorteile erhofft, etwa hinsichtlich besserer Verhandlungs-, Preisgestaltungs-, und Finanzierungsmöglichkeiten als größerer Verband sowie einer Erweiterung der Angebotspalette. So verfügt das Ostprignitz-Ruppiner Rote Kreuz beispielsweise über eine Wasserwacht, das Granseer nicht.