Oranienburger startet Volksinitiative zum Klimanotstand

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach dem Vorbild mehrerer deutscher Kommunen soll auch in Brandenburg der Klimanotstand ausgerufen werden. Dazu startet am 8. September eine landesweite Volksinitiative, deren Mitinitiator der Oranienburger Henning Schluß ist. Am heutigen Mittwoch lädt er deshalb zu einem offenen Vorbereitungstreffen ein. Ab 19 Uhr sollen im Bürgergarten Oranienburg am Fischerweg Ideen für die Initiative gesammelt werden. Am Freitag wird die Initiative während einer Pressekonferenz in Potsdam vorgestellt.

Trockenheit, Dürre, Hitze, Wassermangel, Missernten, Waldbrände, Starkregen, Überschwemmungen seien Auswirkungen des Klimawandels, so Schluß. Mit der Volksinitiative solle erreicht werden, dass Brandenburg die Klimakrise anerkennt und danach handelt. "Es muss schnell etwas unternommen werden", sagt der Erziehungswissenschaftler Schluß. Da die Folgen für die Menschen unabsehbar seien, müssten kurzfristig Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Mit der Volksinitiative soll erreicht werden, dass der Landtag – gesetzlich verankert – bei allen künftigen Entscheidungen deren möglichen Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt, um die Klimakrise und deren Folgen zu begrenzen oder abzuschwächen. Die Klimaschutzziele des Landes sollen überarbeitet werden. "Ziel muss es sein, dass Deutschland bis spätestens 2050 klimaneutral ist", sagt Henning Schluß. Über die möglichen Wege zu diesem Ziel möchte er gern diskutieren und Ideen dafür sammeln.