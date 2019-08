Wohnungen für sozial Schwache

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Aktuell gibt es in der Barnimer Kreisstadt beim kommunalen Wohnungsunternehmen WHG 206 sogenannte Sozialwohnungen. Also Wohnungen, die einer Mietpreis- oder Belegungsbindung unterliegen. Dies erklärte Baudezernentin Anne Fellner jüngst auf Anfrage der Fraktion Die Linke zur Situation des Eberswalder Wohnungsmarktes. 2013 waren es noch deutlich mehr Sozialwohnungen, erklärte die Dezernentin, ohne genaue Zahlen nennen zu können. Dieser Rückgang liege in der Natur der Sache. "Denn die Förderbindung läuft ja irgendwann aus."

Von den 206 Sozialwohnungen stünden derzeit 30 leer, könnten also, so die Voraussetzungen auf Mieterseite gegeben sind, sofort bezogen werden. Gleichwohl habe der Aufsichtsrat der WHG jüngst beschlossen, das Angebot in diesem Segment deutlich zu erhöhen. Und zwar um 486 Wohnungen. Mieter einer Sozialwohnung müssten 4,90 Euro/qm bzw. sechs Euro/qm zahlen, je nach Förderweg. 60 Prozent aller WHG-Wohnungen würden im Übrigen der Richtlinie "Kosten der Unterkunft" entsprechen.

Die Durchschnittsbestandsmiete in Eberswalde lag 2017 bei 5,23 Euro/qm. Gegenüber 2016 sei sie damit um 14 Cent gestiegen. Beim Neuabschluss eines Vertrages werde ein Preis von 5,98 Euro/qm aufgerufen. Etliche Bauprojekte sind gerade in der Umsetzung. Geförderte Wohnungen entstehen an der Rudolf-Virchow- (WHG) und der Raumerstraße (Lebenshilfe).