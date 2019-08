Junger Fahrraddieb geschnappt

MOZ

Eberswalde (MOZ) In der Nacht zum Dienstag bemerkten Polizisten in der Heegermühler Straße eine Gruppe Jugendlicher auf Fahrrädern. Als die Beamten die Jugendlichen kontrollieren wollten, flüchteten diese. Einen 18-Jährigen konnte die Polizei jedoch stoppen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in seinem Rucksack mehrere Fahrradschlösser und einen Bolzenschneider. Das recht alte Fahrrad, mit dem der junge Mann unterwegs war, wurde ebenfalls überprüft. Es war jedoch nicht als gestohlen gemeldet. Wegen des Diebstahlverdachts wird sich der junge Mann nun erklären müssen.