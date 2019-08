Am "Neuner" unterlegen

Matthias Haack

Rabenberg (moz) Viel gelacht, viel gearbeitet, viel gelernt, viel Energie getankt für die lange Saison. Das Trainingslager des SV Union auf dem Kamm des Erzgebirges war erneut ein Volltreffer, finden die Neuruppiner, die trotz 360 Kilometer Entfernung sich für Rabenberg entschieden hatten.

Drei Tage lang brachten Trainer Stephan Ellfeldt und Martin Trost ihre Kicker in punkto Athletik an die Leistungsgrenze und gingen am Sonnabend bei einer Einheit leicht darüber hinaus. "Bewusst", schmunzelte Ellfeldt. "Wir wollten sehen, wie die Mannschaft damit umgeht, wenn jemand ausschert und anfängt zu murren." Die erwartete Reaktion blieb aber aus.

Seine Mannen behielten trotz extrem schwerer Beine die Lust an der Quälerei wohl auch bei, weil eine weibliche Trainingsgruppe vor Ort war. Handballerinnen vom SV Schwarz-Weiß Sohland erwiesen sich als Motivationsspitze. Union stellte sich im Siebenmeter-Werfen den Oberlausitzer Frauen – und gewannen knapp. Beim Neun-Meter-Schießen auf kleine Fußballtore unterlag Union. Auch Feldhandball und natürlich Fußball (gegen 14 Handballerinnen) wurde gespielt. Schwarz-Weiß beendete seine Saison als Vierter der Ostsachsen-Liga (von acht).

Los ging jeder der drei Tage entweder mit einer Schwimm- oder einer Laufeinheit. Fürs Wasser entschied sich das Gros der deutschen Spieler, den afrikanischen "habe ich das verboten. Sie können nicht Schwimmen", so Ellfeldt im Rückblick. Vor einem Jahr sprang einer ins Wasser und imitierte die Bewegung der anderen. Vergeblich. Er kam aus eigener Kraft nur mit Mühe heraus. Es schlossen sich für die Kicker im Laufe des Tages zwar Erholungsphasen an, aber auch richtig fordernde Einheiten. Viel Wert legte das Trainerduo auf Handlungsschnelligkeit.

Weil der Termin aufs Einschulungs-Wochenende fiel, fehlten einige aus der älteren Unioner Fraktion. Bis auf drei Ausnahmen waren alle unter 25 Jahre, rechnete Stephan Ellfeldt vor. Christian Lenz (31), Marcus Krahl (29) und Christian Karstedt (28) schraubten den Altersdurchschnitt nach oben. Wesentlich für den Coach: Die Mannschaft integrierte sofort die Neuen. Am kommenden Wochenende steht eine Doppelaufgabe gegen Kreisoberligisten an: am Freitag, 19.30 Uhr gegen Rot-Weiß Kyritz (Aufsteiger) und am 11. August gegen den FC Blau-Weiß (14 Uhr) in Wusterhausen.