Rheinsbergs Haushalt beschlossen

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Mit einer knappen Mehrheit haben am Montagabend Rheinsbergs Stadtverordnete den Haushalt 2019/2020 beschlossen. Über Zahlen ist dabei nicht diskutiert worden. Kämmerer Bernd Weihshahn sagte nur, dass die Stadt 2019 voraussichtlich mit einem geringen Plus von 65 000 Euro und 2020 mit einem Gewinn von 59 000 Euro abschließen wird. Ein Sicherungskonzept ist nicht nötig. Da aber viele Investitionen im Bereich Schulen und Feuerwehr anstehen, will Weihshahn für 2020 einen Nachtragshaushalt aufstellen.

Steuern bleiben gleich

Auch Rheinsbergs Steuerzahler müssen sich keine Sorgen machen. Wie Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) am Dienstag sagte, bleibt die Höhe der Abgaben auch 2020 gleich: "Die Hebesätze werden nicht verändert."

Mit dem Beschluss des Etats wurde der von der CDU-Fraktion beabsichtigte Vorgriff auf den Haushalt hinfällig. Walter Luy (CDU) ging ursprünglich davon aus, dass der Etat noch nicht beschlossen wird. Um den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Flecken Zechlin nicht zu gefährden, was bis zu 1,8 Millionen Euro kosten könnte, wollte er das Vorhaben aber losgelöst vom Etat zur Abstimmung bringen. Auch um damit dem Land Brandenburg, das einer Fristverlängerung für die Fördermittelzahlung zustimmen soll, ein Zeichen zu geben. Laut Weihshahn sei ein Vorgriff in dieser Höhe nicht möglich und ein beschlossener Haushalt, in dem das Projekt enthalten ist, das beste Signal. "Haben sie in meine Person und in meine Mitarbeiter Vertrauen", umwarb er die Stadtverordneten.

Vom Beschluss überrumpelt

Mitglieder von SPD, CDU und Linke wollten den Etat am Montag ausführlich diskutieren und erst nächste Woche beschließen. Offenbar waren noch Fragen zu einer Prioritätenliste, zu Vorhaben in Dorf Zechlin, zu Personalkosten in der Verwaltung und einiges andere nicht geklärt. BVB/Freie Wähler sah das nicht so. "Das ist das erste Mal, das ich so damit überrumpelt werde. Das ist keine Art und Weise", beschwerte sich Ilona Schenk (SPD).