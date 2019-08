Gesundheitskontrolle im Bus

Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Dass ein Bus auf dem Neuruppiner Hof der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) steht, ist nicht wirklich etwas Ungewöhnliches. Doch als am Montag das sogenannte Pakt-MV-Mobil, ein Forschungsprojekt der Universität Greifwald zur mobilen Gesundheitsförderung, auf den Parkplatz fuhr, staunten selbst die gestandenen ORP-Busfahrer nicht schlecht.

Moderne Geräte im Innern

18 Meter lang ist der Gelenkbus, dessen Name für "Prävention für Arbeitnehmer zur Reduktion von Krankheitstagen durch Motivation und Verhaltensänderung" steht und der im Inneren modernste Check-Up-Geräte birgt. Eine Woche lang steht das rollende Gesundheitsmobil nun bei der ORP, um den Mitarbeitern die Möglichkeit eines Gesundchecks direkt vor der Tür zu bieten. Im Besonderen richte sich das Angebot an die Busfahrer, zu denen hundert der insgesamt 140 ORP-Mitarbeiter zählen, erklärt Unternehmenschef Ulrich Steffen. Er sei stolz darauf, dass das Pakt-Mobil nach Neuruppin gekommen ist. Erstmals ist es außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Finanziert wird das Projekt bis Juni 2020 – seit Herbst 2018 ist der Bus im Einsatz – mit EU-Fördergeldern und Mitteln des mecklenburgischen Gesundheitsministeriums.

Denn Ziel ist die mobile, betriebliche Prävention von Krankheiten bei Arbeitnehmern in kleinen und mittleren Unternehmen in dem Nachbarbundesland. "Zeit ist kostbar, wenn so ein Angebot, besonders im ländlichen Raum zur Verfügung steht, kann man für den Gesundheitsschutz eine Menge machen", ist Steffen überzeugt.

ORP-Mitarbeiter skeptisch

Doch seine Mitarbeiter seien anfangs skeptisch gewesen. "Muss ich da hin" und "Was passiert mit meinen Daten?" seien typische Fragen gewesen. Kornelia Sadewasser, die zusammen mit Krankenschwester Margit Prystawik in Neuruppin im Einsatz ist, beruhigt: Sämtliche Daten werden anonymisiert. Nichts gehe nach außen. Der Arbeitgeber bekäme lediglich ein allgemeine Zusammenfassung ab 50 Teilnehmern. Zudem sei das Angebot freiwillig. Und so ging Ulrich Steffen mit gutem Beispiel voran und eröffnete den Untersuchungsreigen. 30 Mitarbeiter schlossen sich ihm an. Jeder Check-Up, der von einer Mitarbeiterin des Studienprojektes begleitet wird, dauert zwischen 45 und 60 Minuten. In der ersten Runde werden die Körperdaten wie Größe und Gewicht aufgenommen, ein Seh- und Hörtest durchgeführt sowie die Knochendichte gemessen.

Dann ging es eine Abteilung weiter im Pakt-Mobil: In einem futuristisch anmutenden Präventiometer, werden weitere Gesundheitsdaten gewonnen. Tele-Coaching-Assistentin Anna informiert dabei auf dem riesigen Bildschirm über die Abläufe. Sind dann auch Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und Körperfett gemessen, die Lungenfunktion kontrolliert sowie ein EKG durchgeführt, folgt ein abschließendes Coaching zu den speziellen Gesundheitsfragen oder Sorgen des Mitarbeiters. Ein typisches Krankheitsbild für Busfahrer seien Rückenbeschwerden. viereinhalb Stunden am Stück dürften Berufskraftfahrer maximal hinterm Lenker sitzen, erklärt Ulrich Steffen. Auch wenn die Busse und Sitze luftgefedert und zudem ergonomisch geformt seien, sei das lange Sitzen nicht gesund. "Sitzen ist das neue Rauchen", bestätigt auch Kornelia Sadewasser. Sich zu wenig zu bewegen habe zudem Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, so die Humanbiologin. "Mitarbeiter im Büro können zwischendurch aufstehen, Busfahrer nicht." Möglich wurde der Besuch des Pakt-Mobils, das kostenlos und krankenkassenunabhängig genutzt werden konnte, durch die Zusammenarbeit von AOK und Universität Greifswald. Man wolle neue Wege gehen, so Steffen. Ein Coaching bis zu einem halben Jahr rundet das Angebot der Pakt-Mobils ab.