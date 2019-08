Opfer am Freitag noch in der Stadt

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Vier Tage nachdem die 30-jährige Katja B. tot in ihrer Wohnung im Eberswalder Leibnizviertel gefunden wurde, sind die Kriminaltechniker nach wie vor am Tatort im Einsatz.

Wie Polizeisprecher Ingo Heese am Dienstag sagte, könne dies durchaus diese Woche andauern. Mitteilen konnte er außerdem, dass die dreifache Mutter zuletzt am Freitagnachmittag in der Stadt gesehen wurde. Gemeinsam mit einer Frau, die der Polizei bekannt ist, sei sie an besagtem Tag zwischen 16.45 und 17.30 Uhr in der Bergerstraße und in der Eisenbahnstraße unterwegs gewesen.

Wie es auf der Nachrichtenseite rbb24 heißt, habe die Tote etwa seit drei Wochen mit ihren drei Kindern getrennt von ihrem Ehemann gelebt. Die Kinder hielten sich zur Tatzeit beim Vater auf. Der Ehemann sei aktuell nicht mehr unter den Tatverdächtigen, wird auf der Seite bereits am Montagabend berichtet und sich dabei auf die Polizei berufen. Sprecher Ingo Heese will diese Auskunft nicht kommentieren. Die Soko, die zur Lösung des Falls zusammengestellt wurde, ermittle weiterhin gegen Unbekannt.

Große Familie im Fokus

Der Ehemann der Toten, so schildert rbb gemäß Polizeiangaben weiter, habe seinen Schwiegervater gebeten, nach der 30-Jährigen zu schauen, nachdem er selbst sie nicht erreichen konnte. Der Vater des Opfers habe seine Tochter daraufhin schließlich tot in ihrer Wohnung gefunden.

Im Fokus der Ermittler stehen nach Informationen des Senders auch der Bekanntenkreis und die große Familie der Eberswalderin. Wie der Märkischen Oderzeitung zugetragen wurde, soll Katja B. eines von mehr als zehn Geschwistern sein. Die Polizei macht zur Familie der Toten keine Angaben.

Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter 03334 27992720 sowie 03338 3610 entgegen.