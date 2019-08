Mangel an Schulplätzen droht

dpa

Berlin (dpa) Der erste Neubau eines milliardenschweren Schulbauprogramms ist eröffnet worden – trotz dieser Anstrengungen droht ein Mangel an Tausenden Schulplätzen. Im schlimmsten Fall könnten Prognosen zufolge zum Schuljahr 2021/22 mehr als 20 000 Plätze fehlen, wie der Leiter der Steuergruppe der Taskforce Schulbau, Norbert Illiges, am Montag erläuterte. Man sei deshalb dabei, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um das zu verhindern. Basis für die Prognosen sind Daten wie Geburtenrate, Bevölkerungsentwicklung und mögliche neue Wohngebiete in einem Bezirk. Sie berücksichtigen auch den Stand der Schulbauplanungen. Aktuell fehlen Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) zufolge aber keine Schulplätze.

Unterdessen bemängelte der Landeselternausschuss die Bildungsqualität in der Hauptstadt. Zum Start des neuen Schuljahres erklärte der Vorsitzende der Elternvertretung, Norman Heise: "Berlin steckt mitten in einer schulischen Bildungskrise, und wir (...) nehmen nicht wahr, dass hier entschieden genug gegengesteuert wird." Er forderte Scheeres auf, einen "Krisengipfel" einzuberufen. Er verwies auf das wiederholt schlechte Abschneiden Berliner Drittklässler bei Vergleichstests in Lesen, Schreiben und Rechnen, viel Unterrichtsausfall sowie die bundesweit höchste Quote von Schulabgängern ohne Abschluss.

Viele Schulen in der Hauptstadt sind nach jahrelanger Sparpolitik marode. Zugleich steigt die Schülerzahl an. Deshalb hatte Rot-Rot-Grün im Jahr 2017 ein Schulbauprogramm beschlossen, um neue Schulplätze zu schaffen. Bis 2026 sollen für 5,5 Milliarden Euro rund 60 neue Schulen entstehen sowie Hunderte bestehende saniert werden.

In Mahlsdorf entstand für 34,8 Millionen Euro eine Integrierte Sekundarschule. Sie wurde am Montag als erster Neubau eröffnet. Am Samstag folgt die Eröffnung einer Grundschule in Lichtenberg.

"Betrachtet man lediglich die prognostizierten Schülerzahlen, werden ausreichend Schulplätze zu Verfügung stehen", betonte die Senatsverwaltung für Bildung. Jedoch gehe die Schulplatzprognose stets von Bedarf aus, der über den Schülerzahlen liege.