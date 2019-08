BI "Rettet die Teichwiesen" bleibt unnachgiebig

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Einen Hefter mit 1 669 Unterstützerunterschriften und die Ankündigung, beim Protest nicht nachzulassen, das hatte die Bürgerinitiative (BI) "Rettet die Teichwiesen" am Montagabend bei der Sitzung der Neuruppin Stadtverordneten im Gepäck. Die BI befürchtet, dass bei der Entwicklung eines Bebauungsplans für ein Areal zwischen dem Real-Markt, der Musiker- und der Eichendorffsiedlung ein Biotop für Bauland geopfert werden soll.

Klarheit sollte unter anderem ein Katalog von zehn Fragen bringen, den die BI der Verwaltung im Vorfeld übermittelt hatte. In seinen Antworten erklärte Neuruppins Baudezernent Arne Krohn, dass der Investor keine Ansprüche geltend machen könne für Geld, das er eingesetzt habe, falls durch das Planverfahren kein zusätzliches Bauland entstehen werde. Ein andere Nachfrage hatte unter anderem eine Absenkung des Grundwasserspiegels betroffen: Bauliche Projekte mit diesem Ziel habe es nicht gegeben, so Krohn. Weitere Fragen der BI zielten auf eine mögliche Verschwendung von Steuergeldern ab, die die Verwaltung zurückwies, ob Fördermittel für die Planung beantragt worden seien, was verneint wurde und ob die Arbeiten bei der Erschließung neuer Baufelder ausgeschrieben werden müssten, was die Stadtverwaltung bestätigt.

Doch auch nach der Beantwortung sah BI-Vertreter Thomas Schwendt viele Ungereimtheiten und erneuerte die Forderung der Anwohner, eine zentrale, etwa 70 Hektar umfassende Fläche aus dem Planvorhaben herauszulösen. "Sie sollten die Planung überdenken und den Schutz der Natur in den Vordergrund stellen", appellierte Schwendt.

Das Planverfahren, das sich noch ganz am Anfang befindet, werde aber nicht eingeschränkt oder eingestellt, machte Baudezernent Arne Krohn klar. Denn insgesamt gehe es darum, zu sehen, ob die Randbereiche des betreffenden Gebiets in Teilen für eine Wohnbebauung genutzt werden können. Er verwies darauf, dass die Grundlage der ersten Vorschläge dazu die Biotop-Untersuchung sein werde, die im September in der Sitzungsschiene vorgestellt werden soll.

Rückendeckung für Krohn gab es auch von Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin), der versuchte, die BI-Vertreter zu beruhigen. Er könne zwischen den Zielen der Verwaltung und denen der Initiative keinen Widerspruch erkennen, sagte er.

Die BI ist auch in der Sommerpause nicht untätig geblieben. So hat sie ihre Sichtweise inzwischen an die einzelnen Fraktionen herangetragen, wie Schwendt berichtete. Im Gespräch in der Pause erhielt er Zuspruch von den Grünen, die das Verfahren kritisch begleiten wollen.