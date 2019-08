Linke will Zürner-Schulfiliale für Vehlefanz

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Seit mehr als zehn Jahren wächst die Gemeinde kontinuierlich. Seit mehr als zehn Jahren wird für Oberkrämer von verschiedenen Seiten eine weiterführende Schule gefordert. Erstmals brachte das Thema 2008 die FDP ins Spiel. Die Bötzowerin Mandy Krenz griff es – damals noch ohne BfO-Mitgliedschaft – aus persönlichen Gründen vor mehr als zwei Jahren auf. Die Linke sprang schließlich im Zuge der öffentlichen Diskussion auf das Thema auf. Der Ortsverbandschef Sebastian Wolf legt nun ein "Plädoyer für eine weiterführende Oberschule in Oberkrämer" vor, das er am Dienstag vorstellte.

Die größte Neuigkeit im Konzept der Linken ist wohl die Idee, in Vehlefanz eine Schulfiliale der neuen, vierzügigen Barbara-Zürner-Oberschule zu errichten. Der Kreis argumentierte bisher, mehr Schulklassen in Velten und Hennigsdorf würden auch Kapazitäten für Schüler aus Oberkrämer schaffen. Die Linke sieht das anders. In erster Linie werde der Bedarf der Städte gedeckt. "Deshalb wäre es am sinnvollsten, würde die Zürner-Oberschule in Velten künftig eine Gesamtschule werden", so Sebastian Wolf.

Er weist darauf hin, dass diese Möglichkeit durchaus noch bestehe. Die Filiale, die hinter der Nashorn-Grundschule und dem Hortneubau mit Campus-Charakter entstehen könnte, sollte dabei zweizügig sein. "Damit bekommen wir genug Schüler für eine gymnasiale Klasse an der Gesamtschule zusammen."

Eine komplett eigene weiterführende Schule in der Gemeinde könnte an diesem Anspruch scheitern. Im November werde laut Sebastian Wolf Oberhavels Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf einen Fahrplan für die neue Zürner-Oberschule vorstellen. "Wir wollen mit unserem Plädoyer darauf Einfluss nehmen und eine Filiale in Vehlefanz anregen", so Wolf.

Zu den Kosten einer möglichen Schulfiliale hat sich der Ortsverband der Linken ebenfalls schon Gedanken gemacht. Der Erwerb von Grundstücken würde laut Wolf etwa drei Millionen Euro kosten, hinzu kommt die Errichtung der Einschulung. Die liege je nach Schultyp zwischen sechs und zehn Millionen Euro. Hinzu kommt die Schulausrüstung (750 000 Euro), eine Sporthalle (drei Millionen Euro) und Außenanlagen (750 000 Euro). "Wir komme auf etwa 15 Millionen Euro", sagt Wolf. Wer bezahlt die?

Zum größten Teil sehen die Linken hier den Landkreis in der Pflicht. "Oberkrämer könnte die Grundstücke ankaufen, wenn der Kreis baut." Eine weitere Option wäre ein "fairer Anteil" an den Kosten, der zehn Prozent möglichst nicht übersteigen sollte.

"Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen. Am Geld kann es nicht scheitern, der Kreis hat große Rücklagen", sagt Sebastian Wolf. Der Wunsch in Oberkrämers Bevölkerung sei da – und durch einen Beschluss der Gemeindevertreter gefestigt. "Wir wollen den Fokus wieder auf die Schule lenken", erklärt Wolf seinen aktuellen Vorstoß. Mit der Lösung des Landkreises, lediglich die Kapazitäten in Velten zu erhöhen, sei er absolut nicht zufrieden.