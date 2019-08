Reuther setzt auf Kredit und Großaufträge

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Anfang Mai hatte die Reuther STC GmbH die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung beantragt; jetzt ist das Verfahren eröffnet. Das geht aus einem Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt hervor. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. Auslöser der Krise war die Insolvenz des Windanlagenbauers Senvion. "Forderungen und Aufträge von sieben Millionen Euro brachen uns von einem Tag auf den anderen weg", erinnert Geschäftsführer Finn Meldgaard.

In die Zukunft blicke er dennoch optimistisch, sagte Melgaard am Dienstag. "Wir haben von einem Geldgeber die Zusage für einen Kredit bekommen", begründet er. Noch sei der Vertrag nicht unterzeichnet, es handele sich aber nicht um einen Investor, sondern um eine Bank oder Sparkasse. Zudem fließe über die dänische Schwesterfirma Nilivi Company Aps Geld in die Firma. Auch zwei Großaufträge stünden vor dem Abschluss. "Mit dem einen können wir 30 Prozent der Belegschaft sechs Monate lang beschäftigen", sagt Melgaard.

Reuther hatte zu Hochzeiten 360 Beschäftigte, aktuell sind es 160 Mitarbeiter. Die meisten befristeten Arbeitsverhältnisse habe er nach der Probezeit auslaufen lassen, so Melgaard. Zwölf Mitarbeitern sei der Übergang in eine Transfergesellschaft angeboten worden, sieben hätten angenommen. Sie erhalten für maximal sechs Monate einen niedrigen Nettolohn und einen Lehrgang. Die restlichen fünf entschieden sich für die Kündigung.