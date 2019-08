Komplette Sitzgruppe gestohlen

MOZ

Weesow (MOZ) Wo am Feuchtgebiet Luch westlich von Weesow Wanderer und Radfahrer bequem rasteten, ragen jetzt nur noch Metallstümpfe aus der Erde. Eine massive Sitzgruppe aus Metall haben Unbekannte entwendet Der Schaden wurde am Freitagmorgen entdeckt, wie Uwe Faupel, Werneuchener Ordnungsamtsleiter, mitteilte. Übriggeblieben sind nur die einbetonierten Stahlträger.

Mehr als 2500 Euro Schaden

Die Tische und Bänke am Weg zwischen Börnicke und Werneuchen mit Blick aufs Naturschutzgebiet hatte die Stadt vor zwei Jahren aufstellen lassen. "Die Ausführung in massivem, beschichtetem Metall wurde seinerzeit so gewählt, dass die Sitzgruppe weitestgehend wartungsarm und witterungsbeständig ist und sich mit der dunkelgrünen Farbe dennoch in die Landschaft integriert", so Uwe Faupel. Die Anschaffungskosten haben bei rund 2500 Euro gelegen. Dazu kamen die Kosten für die Aufstellung.

Die Sitzgruppe wurde laut Faupel sehr gut angenommen, zumal sie sich an einem Knotenpunkt von Spazierwegen und der Radstrecke "Rund um Berlin" befand. Häufig habe man dort Menschen beim Picknick – manchmal mit Thermoskannen voller Heißgetränke – antreffen können. So sei der Allgemeinheit ein Schaden entstanden. Es wurde Strafanzeige gestellt. Sachdienliche Hinweise oder gar Ermittlungsergebnisse liegen der Gemeinde noch nicht vor.