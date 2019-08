MSV müht sich gegen Eintracht

Matthias Haack

Neuruppin (moz) Für den Brandenburgligisten MSV Neuruppin wird es nach dem letzten Testspiel ernst. Bevor am Sonnabend das erste Pflichtspiel ansteht, fuhr die Elf um Marcus Lemke (links) und Kevin Blumenthal am Dienstagabend gegen Eintracht Alt Ruppin einen 2:0 (2:0)-Erfolg ein. Die Treffer erzielten mit Maurice Malak (8.) sowie Michel Klemz (31.) zwei Sommerzugänge. Nach einer Fülle von Wechseln in der Halbzeitpause lief es beim Gastgeber nicht mehr so rund, bei den unterklassigen Gästen etwas besser. Sie schluckten kein Gegentor. Neun Ersatzspieler hatte Trainer Daniel Kraatz in den Volkspark mitgebracht. Die Heimelf kam mit vier aus.

Der MSV steigt in vier Tagen mit dem Pokalspiel gegen Großziethen in den Pokalwettkampf ein. Alt Ruppin will eine Woche später bei Lok Potsdam erstmals punkten.maha