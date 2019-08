Brunnen sichern Versorgung

Untersucht per Kamera den alten Brunnen auf Schäden: Uwe Schwarz von der Firma Bohrlochmessung aus Storkow © Foto: Bettina Winkler

Der erste von zwei neuen Brunnen in Beerfelde ist gebohrt: Heiko Schreiber misst mit einer Pegelsonde den Grundwasserspiegel, der 12,72 Meter unter Gelände ist. Sven Hollberger, Uwe Eckert und Marlies Görsdorf (v.l.) schauen zu. © Foto: Bettina Winkler

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Der Mensch genießt kühlende Duschen, Gartenpflanzen erhalten Feuchtigkeit trotz fehlender Niederschläge – und der Wasserverbrauch steigt. Angesichts der Trockenheit hat nach Märkisch-Oderland Ende Juli auch der Landkreis Oder-Spree zum sparsamen Umgang mit der Ressource Wasser aufgerufen.

So dramatisch wie im Verbandsgebiet Strausberg-Erkner sei die Situation in Fürstenwalde nicht, sagt Marlies Görsdorf, Technische Geschäftsführerin des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland (ZVWA). Das liege zum einen daran, dass es anders als im Berliner Rand in der Gegen weniger Wochenendtouristen gebe, zum anderen liege Fürstenwalde im Berliner Urstromtal. "Dadurch, dass sich viele einen eigenen Brunnen bohren lassen wird weniger Wasser aus dem städtischen Netz entnommen", sagt Görsdorf.

311 neue Brunnen wurden seit 2011 gegenüber dem Landkreis angezeigt, teilt die untere Wasserbehörde auf Anfrage mit. Die Errichtung unterliegt einer Anzeigepflicht; wer dagegen verstößt, muss mit einer Geldbuße von bis zu 50 000 Euro rechnen. Für die Entnahme von Grundwasser brauchen Privathaushalte keine Erlaubnis. Das gilt auch für viele Anlieger von Seen und Bächen, die ihre Grundstücke mittels Pumpen bewässern. Bei extremer Trockenheit, teilt die untere Wasserbehörde mit, könne sie den Anliegergebrauch durch Allgemeinverfügung einschränken. Dies sei bisher nicht geschehen.

"Wir toppen die Verbrauchswerte von 2018 nicht", sagt Marlies Görsdorf vom ZVWA. Von einem Trinkwasserverbrauch von hochgerechnet bis zu 2,6 Millionen Kubikmetern geht sie 2019 aus; 2018 lag der Wert im Verbandsgebiet bei 2,7 Millionen. Der Vorjahresspitzenwert wurde am 6. Juli verzeichnet: 8450 Kubikmeter wurden damals aus dem Wasserwerk Fürstenwalde entnommen; am 26. Juni 2019, dem vorläufigen Spitzenwert dieses Jahres, waren es 8350 Kubikmeter. Bei einer geförderten Wassermenge von 13 800 Kubikmeter pro Tag gebe es keine Notwendigkeit, neue Kapazitäten zu erschließen, so die Geschäftsführerin.

Vorjahresverbrauch unerreicht

Problematisch sei zu Spitzenzeiten der Wasserdruck, der sei nicht überall im Netz optimal. "Etwa in Molkenberg", sagt Marlies Görsdorf, "das Ortsnetz soll voraussichtlich im nächsten Jahr erneuert werden." Arbeiten des ZVWA wie aktuell in Beerfelde, wo zwei neue Brunnen gebohrt werden, dienten ebenfalls dazu, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Hintergrund des Aufrufs zum Wassersparen sei laut Kreisverwaltung auch, dass sich die Grundwasserstände noch nicht von der Trockenheit des Vorjahres erholt hätten. Im Bereich Fürstenwalde sei die aktuelle Tendenz gut; der Pegel des oberen Grundwasserleiters liege bei 4,50 Meter; 2018 lag er zeitweise bei 4,80 Meter. "Interessant werden die langfristigen Auswirkungen der Trockenheit auf den Grundwasserstand sein", meint Marlies Görsdorf.