Kind aus dem Fenster gestürzt

Anja Hamm

Neuruppin (MOZ) Ein 20 Monate alter Junge ist am Dienstagabend in der Neuruppiner Kommissionsstraße aus dem Fenster einer Wohnung gefallen. Nach Polizeiangaben stürzte der Junge etwa zwei Meter in die Tiefe. Das Kind wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Notruf war gegen 21 Uhr eingegangen. Der Hintergrund sowie die Umstände, die zu dem Unglück führten, sind nun Gegenstand der Polizeiermittlungen. Kriminaltechniker waren noch am Dienstagabend vor Ort.