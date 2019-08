Neubauten in der Erkneraner Seestraße

So soll es einmal aussehen: Fünf Häuser mit insgesamt 20 Wohnungen entstehen an der Erkneraner Seestraße. Für Ende 2020 ist die Fertigstellung geplant. © Foto: privat

Joachim Eggers

Erkner (MOZ, Annette Herold) Die Erdarbeiten haben begonnen: In der Seestraße 36, genau an dem Zugang zum Wanderweg am Bretterschen Graben, entstehen 20 Eigentumswohnungen. Sie verteilen sich auf fünf Häuser mit je vier Wohnungen. Die Zwei-bis Vier-Raum-Wohnungen haben Größen zwischen 61 und 128 Quadratmetern.

Wie der Bauträger, die sächsische Firma Saxum, mitteilt, sollen die Energiesparhäuser bis Ende kommenden Jahres fertig sein. Eins ist direkt an der Straßenfront geplant, das zweite soll dahinter stehen und die anderen drei nebeneinander an einer rechtwinklig abzweigenden Erschließungsstraße. Alle Wohnungen werden mit Aufzügen barrierearm erreichbar sein, bodentiefe Fenster sollen lichtdurchflutete Zimmer schaffen, es werden exklusive Bäder mit Fenster sowie Wanne und bodengleicher Dusche gebaut, wirbt Saxum. Zu den weiteren Vorzügen sollen Sonnenbalkone oder Terrassen mit Gärten und ein hoher Sicherheitsstandard – zum Beispiel Videowechselsprechanlagen gehören. Wichtig angesichts knapper Parkplätze in der Umgebung: Pkw-Stellplätze werden ebenfalls auf dem Grundstück vorgesehen.

Wie Jens Lemmel von Saxum auf Nachfrage sagte, hat das Unternehmen das Vorhaben mitsamt der Baugenehmigung von einem anderen Bauträger übernommen.

Das Vorhaben entsteht nach einfachem Baurecht, also ohne Bebauungsplan. Wie Erkners Bauressort-Leiterin Claudia Günzel erläuterte, wurde ein Erschließungsvertrag für den Bau einer Erschließungsstraße für die Wohnanlage in Anbindung an die Seestraße ausgearbeitet. Die Stadt und der Bauträger haben demnach umfangreiche Abstimmungen getroffen. Dabei geht es um Erschließungsmaßnahmen der Straße inklusive Beleuchtung, Medien, Stellplätze, Rettungswege, Anbindung der vorhandenen Anlieger, Maßnahmen in Vorbereitung und während der Bautätigkeit.

Doch auch wenn der Bedarf an Wohnungen groß ist, gibt es nicht nur Freude über das Bauprojekt. Senioren aus dem Haus nebenan machen sich jedenfalls Sorgen, vor allem um ihre Ruhe. Schon jetzt sei es sehr laut auf der Baustelle, finden sie. Das störe sicher niemanden, der arbeiten geht, wohl aber die, die tagsüber zu Hause sind. Am Dienstag habe sie schon mit Ohrstöpseln auf dem Balkon gesessen, erzählt eine Hausbewohnerin.

Es sei immer klar gewesen, dass das Grundstück nebenan bebaut wird, ergänzt ihre Nachbarin. Was vor allem die Älteren im Haus aber gar nicht verstehen ist, dass auch hinter ihrem Haus gebaut wird. Die Fläche erscheint ihnen zu klein. Lauter als vorher werde es dort auch nach Abschluss der Bauarbeiten sein, vermutet die Nachbarin. "Mit unserer Ruhe hier ist es dann vorbei."