Kontrollstrich auf Baustellen des Landkreises

Betrieb auf der Baustelle: Der Neubau des Straßenverkehrsamtes Märkisch-Oderland liegt im Strausberger Gewerbegebiet Nord unmittelbar neben dem Sitz des Eigenbetriebs Rettungsdienst in der Straße Am Biotop. © Foto: Gerd Markert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Gleich vorweg: Ein Bauverschleppungs- und Kostenfiasko wie beim Großflughafen BER droht dem Landkreis weder beim Anbau für das Gymnasium Rüdersdorf noch beim Neubau des Straßenverkehrsamtes im Gewerbegebiet Strausberg-Nord. In Rüdersdorf haben besonders die Gewitter mit Starkregen in der vergangenen Woche die Arbeit etwas aufgehalten, berichtet Karola Hundertmark, die Fachdienstleiterin Hochbau im Liegenschafts- und Bauverwaltungsamt des Landkreises: "Dort muss im Fahrstuhlschacht immer noch Wasser abgepumpt werden, es hat sich aber auch Schlamm angesammelt", sagt sie.

Beide Vorhaben im Plan

Landratsbeigeordneter Rainer Schinkel hält aber fest. "Wir liegen mit dem Erweiterungsbau des Heinitz-Gymnasiums noch im Plan." Es sei schon erstaunlich, wie territorial unterschiedlich die Regenmengen fielen. In Karola Hundertmarks Heimatgemeinde Gusow sei nichts davon angekommen, in Strausberg andererseits hat es auch ergiebig geregnet. Viel zu sehen war davon nichts mehr, als Rainer Schinkel und Karola Hundertmark einen Rundgang über die Baustelle machten. Polier Karsten Teller von der Ost Bau GmbH Osterburg (Altmark) beantwortete ihre Fragen. "Ich sehe erst einmal, dass hier an allen Ecken und Enden gearbeitet wird", sagte der Beigeordnete zufrieden.

Die Organisation und der Materialnachschub klappen offensichtlich. Das Fundament, der ganze Tiefbau sind fertig, die vorgefertigten Wände des Erdgeschosses sind gestellt. "Wir schütten jetzt die Decken, die wir als Halbfertigteile von FDU Neubrandenburg bekommen und nur noch an Ort und Stelle betonieren." Zehn Hochbauer dirigiert Bauleiter Sven Müller auf der Baustelle. Bis Mitte Oktober sollen die nach den Vorgaben der Architekten des Zwickauer Büros Hoffmann.Seifert.Partner maßgeschneiderten Fertigteile passgenau verbaut sein, so dass der Rohbau dann steht.

"Für mich ist das Wichtigste, dass wir planmäßig im Juni 2020 einziehen können, darauf kommt es an", sagt Rainer Schinkel. Dass die Kosten inzwischen von 6,5 Millionen auf 7,5 Millionen Euro gestiegen sind, sei schmerzhaft, angesichts der Lage auf dem Baumarkt aber nicht überraschend. "Wir hoffen, dass wir auf die Ausschreibungen der nächsten Lose genügend Angebote zu akzep-tablen Preisen bekommen", sagt Karola Hundertmark.

Nächste Gewerke gefragt

Als Nächstes werden die Leistungsbeschreibungen für die Ausschreibungen der Elektroarbeiten, von Heizung, Lüftung und Sanitär sowie für den Trockenbau erstellt. Karola Hundertmark ist zuversichtlich, dass das Bauvorhaben pünktlich vollendet wird.

Nach den beiden Hochbaustellen zog Rainer Schinkel noch einen Kontrollstrich auf den Straßenbauvorhaben des Landkreises. So schaute er sich die Kreisstraße von Altranft nach Bad Freienwalde an und fuhr dann zur Straße Altranft–Neureetz und später zum Abzweig der Kreisstraße von der B 167 nach Niederjesar. Den Abschluss bildete am Nachmittag die Inspektion des Bautenstandes der Kreisstraße von Dolgelin zum Vorwerk Lietzen.