Entscheidungshilfe vor der Wahl: Wofür steht mein Kandidat?

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Bereits seit einigen Tagen liefert der Wahl-O-Mat wieder Entscheidungshilfe für die Vergabe der Zweitstimme bei der Landtagswahl am 1. September. Also: Welche der elf antretenden Parteien passt am besten zu den eigenen Ansichten? Bleibt die Frage: Wofür stehen die insgesamt 335 Direktkandidaten in den 44 Wahlkreisen? Sie werden mit der Erststimme gewählt. Wer gewinnt, zieht auf jeden Fall in den Landtag ein.

Hier können Sie prüfen, wer zu Ihnen passt: www.moz.de/landtagswahl

Mit dem Kandidaten-Check des gemeinnützigen Portals abgeordnetenwatch.de können Wählerinnen und Wähler ab sofort ihre eigenen politischen Positionen mit denen der Kandidierenden aus ihrem Wahlkreis vergleichen. Einfach die eigene Postleitzahl eingeben – und los geht es. Zu insgesamt 18 Fragen erklären die Kandidaten ihre Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung. Meist liefern sie noch eine Begründung dazu. Auch die Besucher der Seite können über die politischen Thesen ihr Urteil fällen und am Ende sehen, mit welchen Politikern sie die größten Schnittmengen haben.

Weiteres Steuergeld für den BER? Mehr Mitspracherecht für Kommunen beim Windkraftausbau? Kohleausstieg vorziehen oder hinauszögern? Glyphosat-Einsatz auf märkischen Feldern sofort verbieten? Abgelehnte Asylbewerber konsequent abschieben? Wölfe weiter unter strengen Schutz stellen? Das sind einige der Fragen. Auch Positionen zu Nahverkehr, Ärztemangel, Internetausbau und Verfassungsschutz werden abgeklopft.

In Frankfurt haben sich alle Kandidaten bis auf den Vertreter von "Die Partei" sehr intensiv mit den Fragen auseinandergesetzt. In Oranienburg ist für die CDU-Kandidatin bislang ein "nicht beteiligt" vermerkt, in Neuruppin hat der AfD-Vertreter noch nicht geantwortet, in Cottbus jener der Linkspartei.

Christina Lüdtke, Projektleiterin von abgeordnetenwatch.de, ist weit davon entfernt, den säumigen Politikern mangelndes Interesse an dem Info-Angebot für die Wähler zu unterstellen. "Vielleicht waren manche von ihnen bis jetzt im Urlaub. Noch ist Zeit, die Fragen rechtzeitig vor dem Wahltermin zu beantworten", sagt Lüdtke. Und immerhin hätten bereits mehr als 90 Prozent der Kandidaten von Grünen, Linken, CDU und Freien Wählern ihre Antworten geschickt. Reserven gibt es demnach noch bei FDP und SPD, die bei rund 70 Prozent Antwortquote liegen sowie bei den AfD-Kandidaten, von denen bislang 63 Prozent ihre Positionen veröffentlicht haben.

Überraschend sind manche Ergebnisse, die das Portal aus allen Antworten herausgefiltert hat. So sprechen sich 62 Prozent aller Kandidaten dagegen aus, weiterhin Steuergeld in den Bau des Flughafens BER zu stecken. Die Regierungsparteien SPD und Linke sind hier gespalten: 71 Prozent der SPD-Kandidaten wollen weiterhin für den Bau zahlen, aber nur zwei Prozent der Linken-Vertreter. Große Einigkeit gibt es bei der Forderung nach einem verbindlichen Lobbyregister, in dem Kontakte von Lobbyisten mit Politikern veröffentlicht werden. 87 Prozent aller Teilnehmenden sprechen sich dafür aus, über alle Parteien hinweg.