Auf Baustellen gesichtet: Ratten bleiben in der Stahlstadt

Christina Sleziona

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Sommer ist zurück und mit ihm blühen nicht nur Pflanzen auf, auch die Rattenpopulation wächst. Grund dafür ist das viele Futter, das die Allesfresser finden. Denn wenn viele Menschen draußen essen, bleiben Picknick- und Grillreste häufig zurück. Auch in Eisenhüttenstadt ist die Plage noch nicht vorbei.

Klaus Wittchen, Anwohner in der Diehloer Straße, kann bei seinen täglichen Spaziergängen zum Fließ beobachten, was sich rumtreibt. Im Februar, so meint er, sei es mit der Plage am Gartenfließ schlimm gewesen: "Die Leute hatten aus den Fenstern und Balkonen ihren Müll, vor allem Brotreste, geschmissen. Deshalb kamen die Ratten." Eine andere Anwohnerin, die ihren Namen in der Zeitung nicht stehen haben möchte, vermutet, dass die Bauarbeiten an der Straße der Republik die Nagetiere in Richtung Grünfließ verschreckten. "Wegen dem vielen Nahrungsangebot sind sie einfach geblieben", sagt sie. Die Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft (GeWi) reagierte sofort, drohte mit Geldstrafen für die unsachgemäße Müllentsorgung und bestellte Schädlingsbekämpfer. Die GeWi ist zu diesem Zeitpunkt für ein Interview nicht zu erreichen, Einwohner berichten jedoch, dass sie noch immer ab und zu Ratten zu Gesicht bekommen. Auch Klaus Wittchen sieht sie vereinzelt immer wieder aus der Unterführung der Brücke am Fließ rein und raus laufen. Durch die Buddelarbeit habe sich bereits ein kleiner Sandhaufen gebildet. Die Not, die GeWi erneut zu alarmieren, sieht er jedoch nicht. Dafür begegneten sie ihm zu selten, meint Klaus Wittchen. "Ratten werden nie ganz verschwinden. Hauptsache, sie nehmen keine Überhand. Die Maßnahmen im Februar haben geholfen", sagt er.

Nahrungsquelle Abfluss

Einen übermäßigen Rattenbefall räumte indes die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) ein. Sie habe vor allem in der Karl-Marx-Straße und am Chopinring eine Erhöhung der Population festgestellt. Ve-rena Rühr-Bach, Vorstandsvorsitzende der EWG, betont, dass regelmäßig Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung durchgeführt werden. Sie vermutet allerdings, dass der Bau des Speisekanals die Ratten vermehrt zu den Liegenschaften der EWG führen würden. Das größte Problem, warum sich die Ratten hier einnisten, läge aber auch weiterhin im Untergrund. "In den Abwasserrohren sammeln sich Speisereste und Fett, was nicht in den Müll kommt, sondern den Abfluss herunter wandert", sagt Verena Rühr-Bach. Präventiv könne man deshalb nicht viel machen. "Nur die Anwohner stetig ermahnen, dass Abfälle nicht in die Toilette gehören."