Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) In der konstituierenden Sitzung des Amtsausschusses von Seelow-Land wurde Lindendorfs Bürgermeister Helmut Franz am Montagabend zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Dolgeliner setzte sich im Seelower Amtshaus mit 5 Stimmen im zweiten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Frank Kasper (Lietzen, 4 Stimmen) durch. Zuvor war Constantin Schütze (Vierlinden) schon mit 2 Stimmen ausgeschieden. Franz freute sich sichtlich, auch über Glückwünsche und Blumen von Amtsdirektorin Roswitha Thiede. Frank Kasper wurde im Anschluss in ebenfalls geheimer Wahl eindeutig mit 6 Stimmen zum 1. Stellvertreter gewählt.

Angetreten waren für den Vize-Posten auch Bärbel Mede (Falkenhagen, 2 Stimmen) und Constantin Schütze (1 Stimme). Mede wurde schließlich 2. Stellvertreter – gewann mit 5:4-Stimmen gegen Constantin Schütze.

Bärbel Mede, Jörg Henschke (Fichtenhöhe) und Jens Riegner (Lindendorf) sorgten als Wahlkommission im Amtsausschuss, unterstützt von Vize-Amtswahlleiter Michael Schmidt, für einen reibungslosen Ablauf beim einstündigen Wahl-Prozedere.