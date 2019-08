Im Flieger nach China

MOZ

Gartz Es sind bewegende Tage für Erika Rakel von der SSV PCK Schwedt. Im vergangenen Herbst noch schwer an der Hand verletzt und im Winter noch unsicher, inwieweit sie im Sportjahr 2019 überhaupt an Wettkämpfen teilnehmen kann, überschlagen sich nun gerade die Ereignisse.

Am Sonnabend war sie bei den "Finals" in Berlin am Start. Bei der Deutschen Schützenbund- Meisterschaft hat sie mit dem Team Stahl Unterwellenborn, in dem sie seit Jahren Wettkämpfe bestreitet, Bronze gewonnen. "Einzel war bei mir zwar der totale Absturz, aber insgesamt hat es super Spaß gemacht. Vor allem die Kulisse war großartig", berichtet die Compoundschützin.

Am Sonntag erreichte Rakel beim Schwedter Sommerpokal starke 1331 Ringe. Und am Dienstag nun setzte sie sich bereits in den Flieger – Kurs China. In Chengdu, Hauptstadt der Provinz Sichuan und fast 7500 km von der Uckermark entfernt, nimmt die Gartzerin erneut an einer Welt- Polizei- und Feuerwehr-Meisterschaft teil. Als Zollbeamtin ist sie dort startberechtigt und hatte in der Vergangenheit schon mehrere Titel gewonnen. "Ich bin aufgeregt. Aber da ich mit Bekannten von vergangenen Spielen fliege, bin ich schon etwas erleichtert", schrieb sie dieser Zeitung kurz vor dem Abflug.