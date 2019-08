Zwei MTV-Siege im Trainingslager

Christian Untermann

Altlandsberg Die Vorbereitung bei den Oberliga-Handballern des MTV Altlandsberg geht weiter. Sie waren jüngst mit ihrem neuen Trainer Ralf Böhme in einem Trainingslager in Stade. Untergebracht waren die Handballer bei der HSG Bützfleth/Drochtersen. Die Altlandsberger fanden optimale Trainingsbedingungen in einer sehr gut ausgestatteten Sporthalle vor. Bei der ersten Trainingseinheit stand die taktische Ausrichtung der Mannschaft im Fokus. Dabei wurde vor allem das Angriffsspiel des MTV einem Feinschliff unterzogen.

Sieg im ersten Spiel

Noch am Abend des ersten Trainingstags stand auch ein Trainingsspiel auf dem Programm. Gegner waren die Männer des VfL Horneburg (Verbandsliga Nordsee). Nach zweimal 30 Minuten konnte der MTV mit 33:25 den Test für sich entscheiden. Im Angriff lief vieles schon ansprechend, während man in der Defensive die nötige Härte vermissen ließ.

Der zweite Trainingstag begann zu früher Stunde mit einer leichten Laufeinheit. Auch an diesem Abend ging es zu einem Testspiel. Der MTV traf auf den Oberligisten VfL Fredenbeck. Vor, für ein Testspiel, gut gefüllten Rängen entwickelte sich ein für diese Phase der Saisonvorbereitung qualitativ gutes udn sehr temporeiches Spiel. Der MTV konnte diesmal vor allem durch gute Abwehrarbeit und ebenso gut aufgelegte Torhüter überzeugen. Am Ende stand ein verdienter 28:24-Sieg gegen einen ebenbürtigen Gegner zu Buche. Altlandsbergs Trainer Ralf Böhme zeigte sich mit dem Auftritt seiner Männer insgesamt sehr zufrieden.

Zu späterer Stunde fand sich die Mannschaft zu einem gemeinsamen Grillabend zusammen. Es wurde deutlich, die Chemie in der Truppe stimmt. Unter dem Strich können die Handballer des MTV aus dem Trainingslager viele positive Aspekte ziehen. Sowohl Trainer Ralf Böhme als auch die Mannschaft wissen, woran in den letzten Wochen der Vorbereitung noch zu arbeiten ist.

Schlussphase der Vorbereitung

Die letzte Phase der Vorbereitung soll nun dazu dienen, das Zusammenspiel in allen Mannschaftsteilen weiter zu verbessern. Hierfür wird es einige Testspiele geben und bei Turnieren, beispielsweise in Köthen, wird sich die Mannschaft weiterentwickeln. Allzu viel Zeit bleibt nicht mehr bis zum Saisonstart. Hierbei wird es gleich den ersten Kracher der neuen Serie geben: Der MTV trifft auf den Ludwigsfelder HC. Das Spiel wird in der heimischen Erlengrund-Halle stattfinden und beginnt am 24. August um 19 Uhr.