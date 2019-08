Jazzfestival folgt Gartenkonzert

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Anne und Steffen Blunk laden am 24. August zum nächsten Konzert in ihre Villa am Berliner Berg 4 in Wriezen ein. "Hoffentlich in unseren Garten", fügen die beiden hinzu. "floating" heißt der Titel des Abends, übersetzt also schwimmend, schwebend oder/und treibend. Zu Gast ist dann die Sängerin und Songwriterin Mari Mana. "Sie hat Soul in der Stimme und verspricht Gänsehaut", heißt es in der Ankündigung. Begleitet wird die in Berlin lebende Musikerin diesmal von der Cellistin Lee Caspi, die zurzeit ebenfalls in der nahen Hauptstadt zu Hause ist. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat, so Steffen Blunk, bereits begonnen.

Jazztage im September

Neugierig machen die beiden Kulturgastgeber auch schon auf eine Premiere: die "Wriezener Jazztage #1". Für die Veranstaltung, die am 14 und 15. September auf dem Marktplatz beziehungsweise in der Villa Blunk stattfinden soll, habe Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) die Schirmherrschaft übernommen. "Das gibt uns Rückenwind", sagt Blunk, den ein Satz ziemlich nervt: "Nichts los in Wriezen."

Deshalb will er mit seiner Frau "eine zunächst zarte Pflanze in den kargen Boden des Oderbruchs" setzen und mit einem kleinen Jazzfestival beginnen, "das in den kommenden Jahren hoffentlich wächst und gedeiht". Wichtiger Partner sei dabei auch das Unternehmen Erdbau Schulzendorf.

Auf dem Programm stehen Auftritte des Berliner Kenneth Berkel Trios, von "Life is great" mit Asger Nissen, Jacob Mundt, Valentin Gerhardus und Johannes Koch, den Savoy Satellites, nicht mehr wegzudenken aus der Berliner Swingszene, sowie von Arno Grußendorf und "Die Therapie" unterstützt durch Malte Schiller.

Und wer die wunderbar surrealistischen Fotografien von Claudia Grünig in der Villa Blunk bisher nicht gesehen hat, kann dies übrigens auch nachholen.

Reservierung und Kartenvorkauf für das Gartenkonzert am 24. August telefonisch unter 033456 383065, per E-Mail an info@villa-blunk.de oder auch online über www.villa-blunk.de. Die Tickets kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro pro Person. Mehr über das Festival im September ist im Internet unter www.jazztage-wriezen.de zu finden. Dafür gibt es einen Festivalpass für alle vier Konzerte für jeweils 39 Euro pro Person im Vorverkauf.