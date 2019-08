Private Ladesäule vorm Haus

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Hat sich Stadtwerke-Chef Dirk Sasson von dem kommunalen Unternehmen eine private E-Ladesäule vor seiner Wohnung bauen lassen? Mit dieser Frage haben sich Leser an die Zeitung gewandt, die das Auto des Geschäftsführers an einer nagelneuen Ladesäule der Stadtwerke am Haus Polderblick gesehen haben.

Auffällig war, dass beide Parkplätze neben der Ladesäule mit einem Sperrbügel ausgerüstet waren, die eine private Nutzung durch einen Mieter sichern sollen. Außerdem ist die Zufahrt zu den Parkplätzen und zu der Ladesäule nicht für jedermann erlaubt. Ein Verkehrsschild an der Zufahrt erlaubt das Befahren der Straße ausschließlich für Anlieger.

Dirk Sasson, Geschäftsführer des Unternehmensverbundes Stadtwerke Schwedt, erklärte, dass die Ladesäule natürlich nicht ausschließlich für ihn, sondern für jeden Mieter des Hauses und darüber hinaus auch von jedem Fahrer eines E-Mobils genutzt werden kann. "Ich stelle meinen eigenen privaten Stellplatz dafür zur Verfügung, für den ich selber 15 Euro im Monat Miete zahle. Der zweite Parkplatz wird von den Stadtwerken angemietet", antwortete Dirk Sasson und erklärt: "Wir haben in Schwedt an vielen öffentlichen Plätzen Ladesäulen eingerichtet, um mit einer komfortablen Infrastruktur die E-Mobilität zu fördern. Jetzt kommen die ersten Klagen, weil wir damit Parkplätze in guter Lage beanspruchen. Am Haus Polderblick haben wir die erste Ladesäule auf Flächen der Vermieter ausprobiert. Zugegebenermaßen haben wir dabei nicht an den freien Zugang gedacht. Das aber wird schnellstens nachgeholt."

Der Stadtwerke-Chef will die Poller entfernen und ein Schild anbringen lassen, das die Zufahrt zur Ladesäule für E-Mobile erlaubt.

Stadtwerke fördern E-Mobilität

Bisher mussten sich die Stadtwerke für ihre Ladesäulen nicht um den freien Zugang kümmern, da der auf öffentlichen Parkplätzen ohnehin gegeben ist. Mit dem weiteren Ausbau des flächendeckenden Netzes von Ladesäulen auch für Mieter der großen Wohnungsunternehmen spielt diese Frage jedoch eine Rolle. Wobag und Wohnbauten haben ihre Mieterparkplätze teilweise sogar mit Schranken abgesperrt.

Die Stadtwerke fördern erklärtermaßen die E-Mobilität, bauen Ladesäulen, geben beim Autokauf 1000 Euro Förderung dazu und bieten bis 2021 kostenloses Tanken an, um möglichst viele Schwedter zum Umstieg zu bewegen. "E-Autos entlasten die Städte von Dreck und Lärm. Sie sind gut für Schwedt", sagt Dirk Sasson.