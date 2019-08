SV Blau-Weiß lädt zum Sportfest

Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) An diesem Wochenende, 9. und 10. August, feiert der Sportverein Blau-Weiß Ziltendorf sein traditionelles Sommersportfest auf der Waldsportanlage am Gorreweg 16. Bis zu 300 Besucher werden erwartet.

"Wir feiern das Fest alljährlich meistens in der ersten oder zweiten Augustwoche", sagt Sportfreundin Anette Fischer vom Vorstand. "Das ganze Dorf kann zusammenkommen. Erfahrungsgemäß haben Eltern, Kinder und Großeltern viel Spaß beim Feiern und bei sportlicher Betätigung."

Das Sommersportfest startet am Freitag, um 18 Uhr, mit den Spielen um die Fußball-Dorfmeisterschaft. Bis 17.30 Uhr können sich Interessente noch anmelden. Parallel dazu findet Knüppelkuchenbacken statt. Für musikalische Unterhaltung sorgt Björn Welkisch, alias DJ-Ploschi.

Der Sonnabend beginnt um 10 Uhr mit einem Tennisturnier und einem Schnupperkurs im Tennis. Zeitgleich erfolgt das Fußballspiel Eltern gegen Kinder. Nach einem Schnupperkurs im Bogenschießen ab 14 Uhr gibt es für die Kinder Basteln mit der Kräuterhexe, diverse Spiele für Kinder mit der Innungskrankenkasse IKK sowie Spiel und Spaß mit den Kita-Frauen. Für das leibliche Wohl sorgt den ganzen Tag die Familie Jurke.

Um 16 Uhr beginnt das Freundschaftsspiel der Ziltendorfer Männermannschaft gegen die Spielvereinigung Wellmitz/Coschen. Zur gleichen Zeit wird Torwandschießen für Groß und Klein veranstaltet. In der Halbzeitpause des Fußballfreundschaftsspiels, gegen 16.45 Uhr, können sich die Kinder in einem Wettlauf messen. Um 17 Uhr treten dann die Erwachsenen bei den Dorfmeisterschaften im Kugelstoßen gegeneinander an.

Den Abend lässt der SV Blau-Weiß Ziltendorf ab 20 Uhr mit Live-Musik sowie Tanz für Jung und Alt ausklingen. Einlass ist bereits um 19.30 Uhr. Der Eintritt pro Person kostet 10 Euro.

Der am 1. August 1947 gegründete Sportverein betreibt heute sechs Abteilungen: Fußball, Radball, Kunstradfahren, Frauengymnastik, Tennis und Dart.