Sorge um weiteren Zeitverzug

Thomas Berger

Hoppegarten Auf dem Areal Rennbahnallee 83 in Hoppegarten, wo ein Investor 50 bis 60 Mietwohnungen errichten möchte und der Vorlauf dafür eigentlich schon fast erledigt schien, herrscht seit Mitte April Baustopp für vorbereitende Arbeiten. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses zu Wochenbeginn gab Frank Koroschetz vom Neuenhagener Projektentwickler Auskunft zum aktuellen Stand. Auch die umfangreichen Baumfällungen im Frühjahr, die mancher kritisch als "Kahlschlag" einstuft, waren da ein Thema.

Von den Einwänden überrascht

Sogar Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke) merkte im letzten Drittel der Aussprache an, dass der jetzige Konflikt mit der Unteren Denkmalschutz behörde um mehrere Plandetails relativ spät in dem ganzen Verfahren aufgetaucht sei: "Darauf waren wir nicht gefasst gewesen." Zum Ende der vergangenen Legislaturperiode führte das dazu, dass die alte Gemeindevertretung sich wegen der Schwere des Gegenwindes aus der kreislichen Behörde nicht zur Abwägung dieses Punktes durchringen konnte, womit auch der Satzungsbeschluss für den B-Plan als Grundlage für alle weiteren Schritte vorerst wegfiel.

Gegenwärtig gibt es zwei Probleme. Das eine hängt unmittelbar mit den Fällungen zusammen. Diese sind, wie Koroschetz im Bauausschuss betonte, genau in Absprache mit den beiden primär zuständigen Stellen erfolgt – der Gemeinde für ihre Flächen, während der Förster auf dem als Wald geltenden Anteil alle Bäume markiert habe, die beseitigt werden können. Dennoch ist aus Unkenntnis ein schwerwiegender Lapsus passiert, wie der Projekt-entwickler freimütig einräumt. Denn wie man inzwischen weiß, hätte man auch die Denkmalschutzbehörde ergänzend um ihre Zustimmung fragen müssen, da es sich bei dem Areal zu weiten Teilen um einen geschützten Landschaftspark handle. Dass ein solcher mal vor Jahrzehnten angelegt wurde, sei zwar heute bis auf wenige Details kaum noch erkennbar. Was aber an Schutzstatus und Mitspracherecht der Behörde nichts ändere. Da versäumt wurde, diese zu fragen, hatte der Kreis am 16. April für die vorbereitenden Arbeiten den Baustopp verfügt.

Seither gab es wiederholt Verzögerungen, sich mit den kreislichen Denkmalschützern zusammenzufinden. Am 16. Juli kam endlich eine Verabredung zustande. Das Gespräch bezeichnet Koroschetz im Nachgang als ruhig und sachorientiert. Krankheitsbedingt auf der anderen Seite musste ein schon vereinbarter Folgetermin allerdings ausfallen.

Hinsichtlich der schweren Bedenken, die in der Stellungnahme zum B-Plan-Entwurf vorgebracht wurden, habe man sich in der Zwischenzeit rechtliche Beratung eingeholt, sagte der Projektentwickler im Ausschuss. Demnach könne die Gemeinde auch diese schweren Einwände in einer Abwägung womöglich mit entsprechender Begründung nicht aufnehmen, bestätigte auch Knobbe. "Allerdings machen wir das dann auf dem Rücken des Investors, wenn der Kreis dem so entstandenen Plan keine Rechtskraft verleiht." Ausschussmitglied Markus Landherr (Bü90/Grüne) kritisierte, dass die Mitarbeiterinnen der kreislichen Behörde mutmaßlich ihre Kompetenzen überschreiten würden, wenn die Landesebene namens der Oberen Denkmalschutzbehörde an der gleichen Stelle keine Kritik vorbringe.

Plan wird schon überarbeitet

Frank Koroschetz jedenfalls will keinen absehbar weiteren Zeitverzug bei nachgeholter Abwägung riskieren. Man sei bereits dabei, den Planentwurf mit den von den Denkmalschützern vorgebrachten Punkten (nochmalige Geschossverringerung bei einem Gebäude nahe der alten Villa, abgewalmte Satteldächer statt Flachdächer, Drehen des Baukörpers bei einem Gebäude nahe der Straße) entsprechend zu überarbeiten. Die neue Variante soll dann schnellstens den gemeindlichen Gremien vorgelegt werden. Ausschussvorsitzende Claudia Katzer (Linke) würdigte, dass die geplante Bebauung der Fläche inzwischen weitaus lockerer ausfalle als in den ersten Varianten: "Das ist ein echter Fortschritt."