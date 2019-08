Golzower Mitmach-Laden

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Dorfladen + - so lautet der Arbeitstitel des Projektes, das 14 Studenten der Technischen Uni Darmstadt in Kooperation mit der Gemeinde Golzow im einstigen Blumenladen neben der Bäckerfiliale entwickeln. Mit Hilfe von Handwerkern und Golzowern bauen sie Möbel und Regale und laden zum Mitmachen ein. Sie wohnen im Lehrlingswohnheim der Odega.

Am Sonntag hatten die Studenten das Projekt, das von vielen Partnern, darunter der Odega, der Sto-Stiftung, der Gemeinde und ihrer Vereine unterstützt wird, vorgestellt. Mit Hilfe der Druckerei von Steffen Paulus konnten sie eine umfangreiche Broschüre vorlegen. Darin haben sie auch ihre Erfahrungen zum Leben und Wohnen in Golzow ausgewertet, die sie im April sammelten.

Golzower Stuhl und "Mufuti"

Einige Golzower, darunter Ines Mischker, Christina Rauter, Sabina Schönfelder und Familie Lehmann versammelten sich mit den Studenten um das Modell vom künftigen "Dorfladen +". Projektleiter Christoph Muth, Simona Genova, Muriel Stemmler und andere machten deutlich, dass der Laden als Gemeinschaftsraum zu verstehen sei, weniger als Geschäft. "Er ist ein Ort, an dem Dorfbewohner zusammenkommen, so dass eine lebendige Gemeinschaft entsteht. Wünschenswert wäre, wenn sich dafür ein Verein fände, der sich den Hut für den Raum aufsetzt, der mit regionaler Produktpalette auch zum Schaufenster des Oderbruchs werden kann. Zudem können dort Vereine, Familien und Freundeskreise Veranstaltungen, Kurse oder Feste durchführen.

Die Gestaltung soll in vier Phasen erfolgen. Nach der Vorbereitung hat mit der Sommerschule der Studenten die erste Phase begonnen. Dabei geht es um den Bau von Mobiliar, das Renovieren der Räume und das Gestalten des Umfeldes. Der Metallzaun wurde gleich am Sonntag abgebaut, der Fahrradständer umgesetzt. Ein Sonnensegel und eine Pergola entstehen. In Phase zwei könnte sich eine "OGS" genannte Bestellkooperative gründen, die Raumvermietung organisiert und die Betriebsform für den Laden gefunden werden. Geplant ist ein Durchbruch zur benachbarten Bäckereifiliale. In Phase drei soll das Ganze schon Fahrt aufnehmen. Ein Post- und Paketservice wird eingerichtet und eine engere Vernetzung mit der Bäckerei erfolgen. In Phase vier läuft der Laden gemeinsam mit der Bäckereifiliale.

Täglich sind die Studenten von 8 bis 13 Uhr und von 15.30 bis 20 Uhr dabei, gemeinsam mit dem Bauzirkus unter Leitung des Tischlers Clemens Linnenschmidt die Möbel zu bauen, die eigens für den Laden entworfen wurden. Sie heißen "Golzower Stuhl" oder "Mufuti".

Am 11. und 12. August gibt es im Laden eine Nähwerkstatt, zu der alle Golzower eingeladen sind. Am 14. und 18. August sind "Märkte der Möglichkeiten" geplant, an denen das bereits Geschaffene vorgestellt und mit Hilfe von Produkten vom Ziegenhof Alt Tucheband, von "Querbeet" aus Rathstock, vom Imbissanbieter Dag und von den Jägern um Klaus-Dieter Lehmann Produkte angeboten werden.