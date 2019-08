Ginc und John verpassen Medaillen

Jörg Richter

Dortmund Die Ringer Christian John und Andrej Ginc aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt haben beim Grand Prix von Deutschland in der Dortmunder Westfalenhalle einen Podiumsplatz verpasst. Obwohl zeitgleich in Warschau das Internationale Pytlashinski-Turnier ausgetragen wurde, kamen insgesamt 130 Athleten aus 21 Nationen nach Dortmund, um sechs Wochen vor den Weltmeisterschaften eine Standortbestimmung vorzunehmen. "Dass Mannschaften wie die Russen zu uns kommen, zeigt, dass man das Niveau unserer Ringer schätzt", freut sich Bundestrainer Michael Carl über die Anerkennung, denn auch das sich dem Grand Prix anschließende Trainingscamp in der Sportschule Hennef ist bis auf den letzten Platz ausgebucht.

Andrej Ginc vom RSV Hansa Frankfurt zog gleich den Welt- und Europameister des Vorjahres Artem Sukov aus dem Lostopf. Ginc, der im Vorjahr bei den Junioren Europameister wurde, bot sein gesamtes Können auf, war gegen den starken russischen Ringer aber chancenlos. Surkov schaffte es in souveräner Manier bis ins Finale und so konnte Ginc in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen. Dort wartete mit Witalis Lazovski (SV Wacker Burghausen) der amtierende Deutsche Meister auf den Oderstädter und gewann mit 3:1 Wertungspunkten. Das Lob von Trainer Maik Bitterling ging jedoch an seinen Schützling: "Andrej hat sich an Lazowski herangearbeitet. Zuletzt zeigte sich der Burghausener noch klar überlegen, nun war es nur noch ein 1:3 aus Sicht von Andrej, das nächste Mal gewinnt er."

Deutschland landet auf Rang 2

Sorgenfalten hatte Stützpunkttrainer Maik Bitterling zunächst beim Auftritt von Christian John (Eisenhüttenstädter RC), der gegen den starken Litauer Mantas Knystautas überhaupt nicht in den Kampf kam. Erst beim Stand von 0:7 wachte der Eisenhüttenstädter auf und zeigte mit einem sehenswerten Wurf, dass er mitringen kann. Doch der Wurf ging ins Aus, mehr als ein 2:7 stand am Ende nicht auf der Anzeigetafel. Der Litauer schaffte es nicht ins Finale und so war das Turnier für John, der aus Sicht von Bundestrainer Michael Carl noch einen Kampf gebraucht hätte, um wieder Selbstbewusstsein zu tanken, beendet.

Mit 205 Punkten belegte das deutsche Team hinter Russland (280 Zähler) den 2. Platz in der Nationenwertung. "Das Niveau war sehr hoch, unser Team hat sich gegen diese Konkurrenz ordentlich geschlagen", hob Bundestrainer Carl zugleich die Leistungen der vier Junioren hervor, die kommende Woche zu den Weltmeisterschaften nach Tallin reisen.