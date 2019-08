Handarbeit für kranke Kinder

Anett Zimmermann

Bliesdorf/Wriezen Per E-Mail haben sich Sabrina Piur und Nancy Loechelt vor einiger Zeit mit einer Bitte an die Stiftung Oderbruch gewandt. Die beiden Mütter nähen unter anderem Mützen in der angesagten Beanie-Form. "Diese hier besteht zum Beispiel nur aus Resten", sagt Sabrina Piur und nimmt ein schickes Exemplar aus der Kiste, die die beiden Frauen in die von der Stiftung Oderburch genutzten Räume in der Großen Kirchstraße in Wriezen mitgebracht haben. Auch eine bunte Hose mit breitem Gummibund ist dabei. "Darum hat die Mutter eines Jungen mit einem Neuroblastom gebeten", berichtet die 33-Jährige. Mit Nancy Loechelt näht sie nicht nur einfach so. Die beiden Freundinnen, die sich bereits aus Berlin kennen und nun in Bliesdorf wieder Nachbarinnen sind, nähen für krebskranke Kinder.

Betroffen sei keines der eigenen Kinder. "Gott sei dank", sagt Sabrina Piur, Mutter von fünf Jungen und einem Mädchen, auch Zwillinge sind dabei, im Alter zwischen zwei und 16 Jahren. "Ich bin Mama von Beruf", erklärt sie und dass ihr Jüngster als Frühchen in Berlin-Buch zur Welt gekommen sei. "Er und wir als Familie sind dort wirklich gut versorgt worden und wollten gern etwas zurückgeben."

Einfach eine Freude machen

Wirklichen Bedarf aber habe es auf der Kinderkrebsstation gegeben, fügt sie hinzu. "Mein Vater ist 2012 an Lungenkrebs gestorben", sagt sie offen. Doch ein krebskrankes Kind sei noch einmal etwas ganz anderes. Für das Kind selbst. Und natürlich auch für die Familie. Ostern 2018 hätten sie die ersten Mützen übergeben. "Wir wollen den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ihnen einfach eine Freude machen." Und das Strahlen in den Augen der Kinder – das Jüngste sei nicht einmal ein Jahr alt, das Älteste bisher 16 – sei immer wieder Antrieb, weiterzumachen. "Das Vertrauen zwischen der Station und uns wächst stetig, das Miteinander ist sehr viel persönlicher als noch zu Beginn und inzwischen erreichen uns auch einzelne Hilferufe", berichtet Nancy Loechelt. Darunter der für eine bunte Hose, die nicht zwicken darf.

Eine solche Hose sei sicher auch im Handel finden, weiß die 34-Jährige, aber ebenfalls, dass die betroffenen Familien oft mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. "25 Euro für eine Hose sind da viel", sagt die Mutter einer siebenjährigen Tochter und verweist auf zusätzliche Kosten für Fahrten und Therapie, die die oft Familien stemmen müssten. "Da sind sie froh über alles, was sie so bekommen können." Um Hilfe zu bitten, sei auch nicht einfach, aber den meisten bliebe keine andere Wahl. Vor allem dann, wenn sich die Therapie hinzieht oder die Kinder einen Rückfall erleiden.

Die beiden Frauen haben bereits zwei Unterstützerinnen in Bad Freienwalde gefunden. "Mit einer Dame sind wir im Wolleladen ins Gespräch gekommen", erzählt Sabrina Piur und zeigt auf gestrickte Socken. Auch Taschen und Tücher seien gespendet worden. Vorgaben wollen sie bewusst nicht machen. "Wir stellen uns nur eine Frage: Ob die Sachen einem Kind gefallen könnten?"

Kleine Teddys sowie behäkelte Püppchen und Barbies hätten sie zudem von Elke Reiß und ihren tollen Mädels von der Facebook-Seite Hilfe für kranke und arme Menschen bekommen, Tierfiguren von Ria und Andrea, die ebenfalls in der Umgebung wohnen, aber deren Nachnamen sie nicht einmal kennen. Dankbar sind Sabrina Piur und Nancy Loechelt auch für die Hilfe aus der eigenen Familie und so manchen unerwarteten Tipp. Wie den bei Getränke Hoffmann in Wriezen, sich an die Stiftung Oderbruch zu wenden.

Und so wartet an diesem Nachmittag Uwe Siebert mit einen Plotter, einem Gerät zum Schneiden, auf sie. "Das haben wir bisher von Hand gemacht", erzählt Sabrina Piur und auch von Nähmaschinen, die kurz vor einer Übergabe in der Klinik ihren Geist aufgaben. Das bisher rein private Engagement der beiden Frauen habe dem Stiftungsrat imponiert, sagt Siebert. "Das wollten wir gern unterstützen."