Petershagen rüstet sich zu buntem Fest

Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf Im Doppeldorf sind die letzten Vorbereitungen für das 6. Dorfangerfest angelaufen, das am 8. September mit einem bunten Programmangebot Einheimische wie Gäste in das alte Zentrum von Petershagen locken soll. Vorneweg sind natürlich alle Vereine und Einrichtungen aktiv zugange, die in diesen Straßenzügen ihren Sitz haben. Aber auch weitere Mitwirkende bringen sind ein. Und schon am Vorabend gibt es einen musikalischen Auftakt, wenn die Petershagener Band Windstar ab 19 Uhr einmal mehr im Dorfsaal ihren Auftritt hat, das benachbarte Restaurant Madels dabei für Imbiss und Getränke sorgen wird.

Am Fest-Tag selbst wird Bürgermeister Marco Rutter um 12 Uhr offiziell den munteren Reigen verschiedenster Angebote und Programmpunkte eröffnen, gefolgt von einem kleinen Platzkonzert der Dorfmusikanten sowie um 13.45 Uhr dem Auftritt, den die Kinder aus Grundschule und Hort am Dorfanger beisteuern. Eine Stunde später ist auf der Bühne die Tanzschule Kolibri an der Reihe, während zwischenzeitlich gegen 14.30 Uhr im Dorfsaal der Singekreis Petershagen, geleitet von Gudrun Grötzinger, einen Ausschnitt aus seinem Repertoire zum Besten gibt. An gleicher Stelle tritt um 16.30 Uhr die Blaskapelle St. Hubertus in Aktion, während draußen auf der Bühne zuvor noch der Männergesangverein Flora 1877 (15.15 Uhr) und eine Jazzformation zu erleben sind. Um 18 Uhr, so die aktuelle Programmplanung, wird es dann mit dem Paul-Robeson-Chor in der Petruskirche noch einen besonderen Konzerthöhepunkt geben.

Die Kirche, wo bereits um 11 Uhr für Interessierte ein Gottesdienst zum besinnlichen Tagesauftakt lockt, wird ab mittags auch generell geöffnet sein, um Besuchern den Blick auf die sehenswerte Innenausstattung zu ermöglichen. Gleichermaßen stehen Türen und Tore des benachbarten Büdnerhauses in der Obhut des Heimatkundevereins, der Angerscheune, des Dorfsaals und der Dorfstraße weit offen. Auch Brillen-Krug und Grüner Laden beteiligen sich mit Einblicken, die Kita "Paradieschen" gegenüber der Kirche öffnet ihre Türen 12 bis 15 Uhr. Auch bei der Bibliothek können Interessierte von mittags an bis 18 Uhr einkehren. Der Heimatkundeverein bietet überdies um 15 Uhr eine historische Führung an. Ebenso wird die Petershagener Feuerwehr ihre Technik präsentieren.

Allerlei auch für die Jüngsten

Kleine Gäste werden bei zahlreichen Angeboten auf der großen Wiese im Kirchgarten auf ihre Kosten kommen, wo es neben Hüpfburg und Märchenzelt noch einiges mehr geben wird, was Kirchengemeinde und Kita-Teams aus beiden Ortsteilen für den Tag vorbereiten. Derweil sind am Anger die Petershagener Klöpplerinnen ebenso mit ihrem sehenswerten Können zugange, wie es frisches Brot aus dem Steinbackofen im Büdnergarten sowie Infostände etlicher Vereine aus Gemeinde und Umland wie Kristallblümchen, Renaco-Verein und Kinderhilfe gibt. Auch Kunst und Handwerk sowie allerhand kulinarische Offerten für jeden Geschmack kommen an diesem Tag nicht zu kurz, und der Wiesenzirkus Bunterhund aus der benachbarten gemeinde Rüdersdorf steuert ein buntes Straßentheaterprogramm bei.