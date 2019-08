Pläne für Erweiterung

Mehr Platz: Die Kapazitäten der Fachschule am Standort in der Poststraße reichen kaum noch aus. © Foto: Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt als großer Standort für die Ausbildung von Gesundheits- und Pflegeberufen? Ein internationaler Bildungscampus? In der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe wird schon seit einiger Zeit über die Erweiterung der Kapazitäten nachgedacht. Die Idee war unter anderem auch Thema beim Besuch des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil.

Der Bedarf nach mehr Plätzen für die Ausbildung in den fünf Fachrichtungen, die die Bildungseinrichtung in der Eisenhüttenstädter Poststraße jetzt schon anbietet, ist in jedem Fall da, sagte Jacqueline Böttcher, Leiterin und Geschäftsführerin des Schulzentrums beim Besuch des Bundespolitikers. Auch wenn die Idee durchaus auf Wohlwollen stößt, starke Unterstützer zum Beispiel in der Stadtverwaltung hat, so gilt es auf dem Weg bis zur Realisierung noch viele Hürden zu überwinden. Eine Frage ist zum Beispiel, ob der Standort in der Poststraße erweitert wird, ein Neubau entsteht oder andere Gebäude mit integriert werden. Jacqueline Böttcher erklärte dem Minister, dass sie sich inzwischen mit solchen Dingen wie einem Interessenbekundungsverfahren beschäftigen muss. Dabei soll, bevor möglicherweise Fördermittel bewilligt werden, abgeklärt werden, ob es private Investoren gibt, die solch ein neues Schulzentrum errichten wollen.

Während solch große Ideen verfolgt werden, geht der Schulalltag weiter. Auch da hatte die Schulleiterin den ein oder anderen Wunsch an den Bundespolitiker, in dessen Ressort das jeweilige Problem nicht immer fällt, der aber versprach, die Anregungen aus Eisenhüttenstadt weiterzugeben. Da gibt es zum Beispiel das Problem, dass es bei der Ausbildung in der Fachrichtung Pharmazeutisch-technische Assistenz keine Ausbildungsvergütung gibt. Bisher werden da die Verantwortlichkeiten hin- und hergeschoben. Dabei ist jetzt schon absehbar, dass der Bedarf nach Fachkräften groß ist, zumal in Brandenburg Eisenhüttenstadt der einzige Standort ist, wo der Ausbildungsgang angeboten wird.

Veraltete Lehrpläne

Ein anderes Problem sprach die Geschäftsführerin beim Rundgang mit dem Minister in einem Kellerraum des Schulgebäudes in der Poststraße an. Dort befinden sich Räume für die Ausbildung in der Fachrichtung Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz (MTLA). Die Lehrpläne, auf die die Schule keinen Einfluss hat, stammen aus dem Jahr 1995 und sind völlig veraltet. Die Schüler müssen noch Untersuchungen machen und werden darin geprüft, die sie in ihrem späteren Berufsleben nicht mehr anwenden werden. Die Schüler lernen sozusagen für die Prüfung, nicht für den Beruf, merkte Hubertus Heil an, und versprach, das Problem an seinen Kollegen vom Gesundheitsministerium weiterzugeben.

Auch wenn Pflegeberufe von den Arbeitsbedingungen nicht immer den besten Ruf haben, kann sich Jacqueline Böttcher, was die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen für Pflegeberufe anlangt, nicht beschweren. Ein wichtiges Argument ist, dass es sich um einen sicheren Beruf handelt. Der Bedarf nach Jobs in sozialen Dienstleistungen werde größer, anders als in anderen Bereichen der Wirtschaft, erklärte Hubertus Heil.

Jacqueline Böttcher wertet derweil die Reform bei der Ausbildung der Pflegeberufe als positiv. Werden bisher Alten- und Krankenpfleger getrennt ausgebildet, gibt es ab 2020 eine einheitliche Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann.

Ein großer Wunsch der Geschäftsführerin ist, dass auch an einer Fachschule die Stelle eines Sozialpädagogen finanziert wird. Nicht wenige der jungen Erwachsenen brechen die Ausbildung ab, weil sie private Probleme haben. Ein Sozialpädagoge könnte da unterstützen und Hilfestellungen anbieten.