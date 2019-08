Imagepolitur für kleine Perlen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Sie standen lange im Schatten der großen Biosphärenreservate, waren jahrelang deren Anhängsel in den Verwaltungen und sind doch wertvolle Perlen der Brandenburger Naturlandschaften: die Naturparks. Jetzt bekommen die elf Schutzgebiete im Land die Aufwertung und Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Für die Verwaltung der Brandenburger Naturparks Uckermärkische Seen, Barnim, Märkische Schweiz, Hoher Fläming, Schlaubetal, Nuthe-Nieplitz, Dahme-Heideseen, Niederlausitzer Landrücken, Niederlausitzer Heidelandschaft und Westhavelland wurde im Landesamt für Umwelt ein eigenes Referat gebildet, das personell weiter aufgestockt werden soll.

Chefin ist die ehemalige Leiterin des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, Ulrike Garbe. Es war ihre Idee, die Naturparks auszugliedern und damit aufzuwerten. Es war ihr Wunsch, dieses neue Referat in Angermünde anzusiedeln, unter dem Dach der Biosphärenverwaltung in ihrem früheren Büro als deren Ex-Chefin. Ein Haus der kurzen Wege, eine Schnittstelle zwischen Reservats- und Naturparkleitung sowie dem Nationalpark als Partner. Ulrike Garbe trat im Rechtsstreit um den Reservatsleiterposten die Flucht nach vorn an. "Ich habe eine Aufgabe, die mich sehr erfüllt und deren Notwendigkeit ich schon als Reservatsleiterin erkannt habe", sagt Ulrike Garbe.

Bisher waren im Landesumweltamt die Naturparke den Referaten für die Biosphärenreservate angegliedert, das heißt, der Verwaltung eines Biosphärenreservates unterstanden auch drei bis vier Naturparks. "Sie standen immer etwas im Schatten der großen Schutzgebiete, weil dafür oft Zeit und Kapazitäten fehlten", weiß Ulrike Garbe aus eigener Erfahrung. Dabei haben Naturparks einen wichtigen Auftrag für eine nachhaltige Regionalentwicklung, Naturschutz, Naturtourismus und Umweltbildung.

"Durch die Zusammenfassung aller Naturparks in einem eigenen Referat werden sie nicht nur aufgewertet und ihre Sichtbarkeit erhöht, man kann auch Synergien nutzen. Der Informationsaustausch und die Vernetzung zwischen den Parks ist viel einfacher und effektiver. Der Naturpark in der Lausitz erfährt beispielsweise eher, was in der Uckermark passiert, man profitiert von Erfahrungen, kann gemeinsame Konzepte und Projekte zum Beispiel in der Umweltbildung oder im Klimaschutz entwickeln", erklärt Ulrike Garbe, die eine wahre Aufbruchstimmung in den Naturparks bemerkt.

"Die Reaktionen der Mitarbeiter auf die neue Struktur sind durchweg positiv, die Motivation enorm gestiegen. Es macht unglaublich Spaß, hier gemeinsam etwas zu entwickeln", freut sich Ulrike Garbe, die inzwischen alle Naturparks besuchte, um sie kennenzulernen und sich abzustimmen, wie die Arbeit effizienter gestaltet werden kann. Ziel ist ein gemeinsames Konzept, die Profilierung der einzelnen Schutzgebiete zu Referenznaturparken und die bessere Aufteilung und Aufstockung des Personals, das bisher sehr knapp und ungleich verteilt ist. Mit 41,5 Stellen an zwölf Standorten ist ihr Referat zwar sehr groß, allerdings die Personalbesetzung dennoch unzureichend. In einigen Naturparks wie Schlaubetal gibt es nur zwei, im größten Westhavelland fünf Mitarbeiter.

Durch Ruhestandsregelungen und Neueinstellungen sollen künftig pro Naturpark 3,5 Mitarbeiter arbeiten, so Garbes Plan. "Das ist aber immer noch zu wenig. Der Bundesverband empfiehlt fünf bis sechs Stellen", sagt sie. Fachkräftemangel gibt es nicht. "Mit der Hochschule in Eberswalde können wir in unserem Land eigenes Fachpersonal heranbilden. Wir haben hochqualifizierte, junge Bewerber."

Vision "Naturparks 2030"

Die neue Organisationsstruktur der Naturparks ist bundesweit einzigartig. In vielen westlichen Bundesländern sind Naturparks klein und in Trägerschaft von Vereinen oder Kommunen. "Wir können uns in Brandenburg damit sehen lassen", sagt Ulrike Garbe zufrieden. Und sie hat eine Vision: "Wovon ich träume, ist eine Bildungs- und Handwerksinitiative mit der Handwerkskammer, Schulen und Naturparks, um Regionalentwicklung und Perspektiven für die Menschen vor Ort zu entwickeln – von der Lausitz bis zu den Uckermärkischen Seen. "Naturparke 2030" – da sehe ich uns auch in politischer Verantwortung."