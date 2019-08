Schau der Falkner und Jäger

Doris Steinkraus

Friedersdorf Wer schon einmal eine Greifvogel-Vorführung erlebt hat weiß, welche Faszination davon ausgeht, wenn die grazilen Tiere auf Kommando durch die Luft düsen und punktgenau dort landen, wo ihr Halter es will. Am 24. August können Besucher so etwas erleben und zwar auf dem Areal des Kunstspeichers Friedersdorf. Ilka Sim-Schönholz vom Falkenhof Potsdam gehört zu den Mitgestaltern des Natur- und Jägerfestes, zu dem der Jagdverband Seelow einlädt. Anlass ist das 25-jährige Bestehen des Verbandes. "Wir wollen mit diesem Fest deutlich machen, dass Jäger nicht auf Beutemachen reduziert werden dürfen", sagt Roland Valentin vom Vorstand des Jagdverbandes. "Jäger setzen sich das ganze Jahr über für die Natur und die Erhaltung der Arten ein."

Noch zwei Verbände in MOL

Zum Jagdverband Seelow gehören rund 300 Jäger in den Hege- bzw. Jägergemeinschaften Seelow, Letschin, Altfriedland, Mittleres Oderbruch und Reitweiner Sporn. Die Jäger sind einer der wenigen Verbände, die noch in den Grenzen des Altkreises agieren. Die Bereiche Strausberg und Bad Freienwalde haben sich bereits zum Jagdverband Märkisch-Oderland zusammen geschlossen. Es gab mehrere Versuche, auch die Seelower zu integrieren. Bisher jedoch ist man weiter selbstständig. "Ich denke aber, auf lange Sicht führt kein Weg an einer Fusion vorbei", sieht es der Max-Georg Freiherr von Korff, seit 2017 Vorsitzender des Verbandes Seelow. Erster Vorsitzender war der inzwischen verstorbene Seelower Hans-Peter Wulkow. Auch Otto Vöcks aus Seelow, Ulf Wolter aus Letschin sowie Hans-Hermann Kain aus Altfriedland führten den Verband.

Mit der erst 26-jährigen Sophie Kind ist ein weiterer Vertreter des Nachwuchses in den Vorstand aufgerückt. Sie gehört mit Roland Valentin mit zum Vorbereitungsgremium für den 24. August. Schon 2012 hatte sie ihren Jagdschein gemacht. Viel mehr als das Jagen liege ihr aber die Begegnung mit der Natur, gesteht sie. Wie sehr Jagd und Natur verzahnt sind, das wollen die Jäger am 24. August mit ihrem Fest verdeutlichen. Zum Auftakt sind die Gäste zur Hubertusmesse in die Friedersdorfer Kirche eingeladen. Um 12.45 Uhr beginnt dann das Fest, zu dem sich die Jäger viele Besucher wünschen.

Jagdliche Modenschau

Die erwartet von 14 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Es wird ein Wissensquiz "Natur und Jagd" geben, eine jagdliche Modenschau, Vorführungen verschiedener Jagdgebrauchshunde, Sau-Würfeln , Ausstellungen, jagdliche Stickerei, Schießkino, Hüpfburg und Bastelstand für die Jüngsten und Informationsstände. Die Versorgung wird natürlich vor allem von Wilderzeugnissen bestimmt – ergänzt mit Wissenswertem zur fachgerechten Wildbretverwertung. Die Jagdhornbläser des Verbandes unter Leitung von Heike van Reekum stimmen die Festgäste zum Auftakt ein und werden auch das Ende akustisch einläuten.