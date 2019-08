Altlast bremst Skater aus

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Freestyle- und Skateranlage an der Landpromenade ist fast fertig. Eine Halfpipe ist bereits zu erkennen und auch ein paar Schikanen, die auf einer Asphaltdecke befestigt sind. "Betreten der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder" steht am Tor und am Bauzaun, der das Grundstück umfriedet. Ein mit blauer Folie zugedeckter großer Haufen und ein kleinerer Wall beschäftigt im Moment die Stadt. Ein aufdringlicher Teergeruch geht von dem großen Haufen aus.

Das 800 Quadratmeter große Grundstück, auf dem die Skateranlage errichtet wird, gehört der Stadt. Eigentlich wollte sie noch das Nachbargrundstück kaufen, doch der Eigentümer sei nicht zum Verkauf bereit, sagte der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) am Dienstag auf Anfrage. Deshalb habe auch nur der erste Bauabschnitt der Freestyle- und Skateranlage verwirklicht werden können.

Bodenproben gezogen

Was sich genau unter der Folie befindet, dazu wollte sich der Bürgermeister nicht äußern. Es seien Bodenproben genommen worden. "Das Ergebnis liegt uns aber noch nicht vor", sagte der Verwaltungschef. Ob es sich um Teerpappe oder Altlasten der ehemaligen Schamotte handelt, darüber wollte er nicht spekulieren und bat, das Ergebnis abzuwarten.

Dazu gab es in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses einen heftigen Schlagabtausch. Der Bad Freienwalder Dietmar Gramzow ließ seiner Empörung über die seiner Auffassung nach "Untätigkeit der Verwaltung" freien Lauf. Wegen seiner lautstarken Äußerungen unterbrach Reinhard Schmook (SPD) sogar die Sitzung. Gramzow legte Fotos vor, die belegen sollten, wie es auf dem Grundstück aussieht. Seit 26. Juli sei der Haufen mit Folie abgedeckt und bisher nichts passiert. Sein Vorwurf: Die Stadt lasse krebserregendes Material liegen. Gramzow hat in der Nähe einen Garten. Seiner Auffassung nach hätte die Stadt den Bau der Skateranlage stoppen müssen, als sie die Altlast feststellte

Ob bei der Auswahl des Grundstücks möglicherweise Fehler gemacht wurden, darüber wollte sich der Bürgermister nicht äußern. Olaf Schröder (CDU) hatte in der Sitzung des Hauptausschusses, ohne Namen zu nennen, das Planungsbüro angegriffen. Es hätte das Problem erkennen müssen. "Jedes Mal scheitern wir an irgendeinnem Planungsbüro", schimpfte Schröder.

Bürgermeister warnt indessen vor vorzeitigen und einseitigen Schuldzuweisungen. "Ich hätte mir auch etwas umfangreichere Voruntersuchungen gewünscht", erklärte er und fügte hinzu: "Es gibt immer einen Auftraggeber, vielleicht haben wir in der Verwaltung die Aufgaben unzureichend formuliert." Wenn es Versäumnisse gebe, werde dem nachgegangen.

Antrag auf mehr Fördermittel

"Was kommt denn möglicherweise auf uns zu?", fragte Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann (Linke). Ohne dass das Ergebnis vorliegt und ohne das klar ist, wie und wohin die Stoffe zu entsorgen sind, schätzte der Bürgermeister die Summe auf 80 000 bis 100 000 Euro. Für den Freestyle- und Skaterpark bekommt die Stadt Fördermittel auf dem Programm Soziale Stadt. Sie versucht, für den Mehraufwand ebenfalls Fördermittel zu bekommen. Die Stadt hat zudem die Untere Abfallbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland eingeschaltet, die das Verfahren begleitet.