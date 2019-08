Enthüllung am Finowkanal

MOZ

Eberswalde (MOZ) Der Verein "Unser Finowkanal" kommt nach Recherche zur ernüchternden Erkenntnis: es passt zeitlich nicht. Theodor Fontane und Emelie Rouanet-Kummer können sich nicht in Finow an der Teufelsbrücke verlobt haben. Aber: "Diese Treidelbrücke aus dem 19. Jahrhundert war einst Bestandteil der Weidendammer Brücke zu Berlin, auf der sich im Dezember 1845 Theodor Fontane und Emelie Rouanet-Kummer die Ehe versprachen". So steht es auf dem Schild, das nun an der Konstruktion angebracht wurde. Mitglieder des Vereins "Unser Finowkanal" haben es am Freitagabend enthüllt. Besser gesagt, sie haben es am Freitag, am Sonnabend und am Sonntag enthüllt. Und sie werden es am Wochenende wieder tun. Der Moment ist Teil des Stücks "Von Wegen – auf der Suche nach Fontanes Brandenburg". Dabei handelt es sich um eine Theaterrundreise. Erdacht wurde die mehr als dreistündige Fahrt vom Theater "Fritz Ahoi!". Sie beginnt immer um 16 Uhr am Eberswalder Bahnhof. Für den 9., 10. und 11. August gibt es noch freie Plätze.

Mehr unter www.fritzahoi.de