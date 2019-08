MOZ stellt Kandidaten in Wandlitz vor

MOZ

Wandlitz (MOZ) Die Einwohner der Gemeinde Wandlitz sind am 1. September nicht nur aufgerufen, ihren Vertreter für den Brandenburger Landtag zu wählen, sondern auch ein neues Gemeindeoberhaupt. Neben Amtsinhaberin Jana Radant aus Wandlitz, die als Einzelbewerberin antritt, haben weitere fünf Frauen und Männer ihren Hut in den Ring geworfen. Die Schönwalderin Gabriele Bohnebuck tritt für die Listenvereinigung Die Linke– Bündnis 90/Die Grünen–Unabhängige Wählergemeinschaft "Mit den Bürgern – Für die Bürger!" (UWG) an. Der Wandlitzer Oliver Borchert ist der Kandidat der Freien Bürgergemeinschaft Wandlitz. Die Alternative für Deutschland (AfD) schickt Norbert Bury aus Basdorf ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus. Die CDU hat den Wandlitzer Klaus Siebertz als Bürgermeisterkandidat nominiert, und für die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI tritt Mario Schlauß aus Lanke an.

Die Märkische Oderzeitung hat die sechs Kandidatinnen und Kandidaten zu einem öffentlichen Wahlforum eingeladen, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich den Wählern vorzustellen und ihre Ziele und Vorstellungen für die Entwicklung der Gemeinde darzulegen. Das Wahlforum findet am Donnerstag um 19 Uhr in der Kulturbühne "Goldener Löwe" in Wandlitz, Breitscheidstraße 18, statt. Die Moderation hat Sabine Rakitin, Leiterin der MOZ-Redaktion Bernau, übernommen.