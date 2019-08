Bilderbuchfestival Richtung Jahresmitte gerückt

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Seit 2013 macht "Das Düstere und das Heitere" in Müncheberg und Umland Station. Im Jahresabstand holt die Organisatorencrew dieses internationalen Bilderbuchfestivals Gestalter von Kinder- und Jugendbüchern in die Stadt, um genau dieser Sparte unter Kindern, Schülern und bei Eltern deutlich mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.

In diesem Jahr muss nicht auf den nebligen November gewartet werden, damit sich interessierte und angesprochene Kreise mit Neuem aus der Welt der Illustration und Buchgestaltung auseinander setzen können. Diesmal öffnet eine besondere Ausstellung schon im Vorfeld des 7. Festivals am 15. August, 19 Uhr, in der Stadtpfarrkirche und leitet zu einem deutlich früheren Festivalzeitraum 6. bis 10. September hinüber.

"Wir haben schon länger über einen früheren Zeitpunkt des Festivals im Jahr nachgedacht", gibt der künstlerische Leiter Oliver Spatz dieser Zeitung auf Nachfrage Auskunft. Das habe auch mit den internationalen Gästen zu tun, die im Spätherbst teils mit dem Auto anreisten und dabei Probleme hatten. Die für insgesamt zwei Monate gebundene Ausstellung passe überdies hervorragend zur inhaltlichen Ausrichtung des Bilderbuchfestivals, betont Spatz. Während vergangener Festivaltage hätten die in der Stadtkirche laufenden Expositionen Kindern und Schülern nicht immer den Zugang zum Thema Illustration, Buch und Bildung erleichtert, sagt der Mitbegründer des Bilderbuchfestivals.

Erstmals in Deutschland

Mit Juliane Grützmacher von der Betreibergesellschaft der Stadtpfarrkirche habe er sich daher in Poznan die Ausstellung mit dem Besten aus der polnischen Bilderbuchkunst seit den 1950er-Jahren angesehen. Das sollte passen, war man sich einig "Und das Schönste: Ich kannte viele der dort vertretenen Künstler bereits von unseren Festivals", freut sich Spatz.

Die Ausstellung des Baltischen Kulturzentrums in Gdansk, die bereits in vielen europäischen Ländern gastierte und Tradition sowie Entwicklung von Grafik und Buchkunst im Nachbarland Polen verdeutlicht, wird in Müncheberg erstmals in Deutschland zu sehen sein.