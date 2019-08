Er ist auch rhetorisch ein Schlitzohr

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einmal mehr haben sich die Organisatoren der Fürstenberger Kunsthof-Talkrunden mit prominenten Sportlern einen Typ mit Ecken und Kanten ausgesucht. Extra die siebeneinhalb Stunden tags zuvor aus dem Ruhrpott angereist war Frank Mill, Fußball-Weltmeister von 1990, den meisten jedoch als Bundesliga-Stürmer von Rot-Weiß Essen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf ein Begriff. Mitgebracht hatte der 61-Jährige einige Exemplare seines Buches Frank Mill: Das Schlitzohr des deutschen Fußballs. "Ich wollte diesen Titel nicht, ich wollte das Buch nicht. Ich habe nur erzählt. Ich hatte mich mit dem Autoren geeinigt, keine Spielberichte, sondern nur lustige Anekdoten", erklärt der Bronzemedaillengewinner bei Olympia 1988.

Dass Frank Mill nicht auf den Mund gefallen ist, davon konnten sich die knapp 30 Gäste im Kunsthof überzeugen. Die mussten allerdings – da die Anzahl dafür nicht ausreichte – auf das traditionelle Schwein am Spieß verzichten. Dafür gab es Krustenbraten, Steaks, Würste und Sauerkraut. Für die meisten dürfte das nebensächlich gewesen sein, schließlich wollten sie den gebürtigen Essener sehen, der sage und schreibe fast 20 Jahre in der Bundesliga spielte.

Übrigens hatte Mill laut Frank Ganzkow, einer der Organisatoren, kein Problem damit, auch nur vor 30 Zuhörern zu plaudern. Das machte ihm im Kunsthof sichtlich Spaß. Eloquent, oft witzig, gab er wie im Buch überwiegend Lustiges preis. Dass es dabei auch sehr informativ wurde, war auch ein Verdienst der moderierenden Kristin Lenk. Die Schmalkalderin, die es aus beruflichen Gründen nach Osnabrück in die Marktforschung für Gesundheitsprodukte verschlagen hat, wartete mit sehr detailbezogenen Fragen auf. "Gestaunt habe ich, was Kristin immer wieder rausgehauen hat. Da hätte man denken können, sie ist Gladbach-Fan. Dabei hat sie das alles bei ihrem Alter damals gar nicht so direkt mitbekommen", urteilt Uwe Brümmer, einer der Stammgäste im Kunsthof.

Was bleibt von Mill haften? Dass er wie so viele Gute seiner Zeit als Straßenfußballer begann, bis zu seinem ersten Profivertrag sich immer ein Jahr älter ausgegeben hatte, um schon als Sechsjähriger in einem Verein spielen zu dürfen. Von der Natur nicht gerade benachteiligt und kein Kind von Traurigkeit, schließlich ging er vor allem als Instinkt-Fußballer durch und musste sich wahrscheinlich nicht alles hart erarbeiten. Als weitaus Ältester spielt er immer noch im BVB-Traditionsteam und schießt immer noch Tore. "Keine Elfmeter, solche Almosen brauche ich nicht."

Dabei lebt Mill nicht sportgerecht. Die anfänglichen Essener Sauftouren mit dem kernigen Horst Hrubesch waren hart, später sei er auf Bier umgestiegen. Geraucht habe er zeitig. Ausgebrannt nach seiner langen Profi-Karriere, nahm der gelernte Florist – seine Mutter hatte vier Blumenläden in Essen – vom Fußballsport zwei Jahre Abstand, nachdem Klaus Allofs seine Manager-Karriere in Düsseldorf verhindert hatte. Nach der Abwechslung im Container-Entsorgungsbetrieb seines Vaters wandte der einstige "Schwalbenkönig" sich wieder dem Ball zu. Er führt mehrere Fußballschulen.

Angebote von Hellas Verona

Finanziell scheint Mill gut versorgt. "Statussymbole wie Golduhren und teure Autos brauche ich nicht." Dabei hätte er mehr verdienen können. Angebote von Hellas Verona waren da, doch letztlich hatte der Kapitän von Borussia Dortmund in Deutschland gut verdient. So wurde der Däne Preben Elkjær Larsen 1985 mit Verona italienischer Meister und nicht er. Mill scheint es nicht zu bereuen, nur in der Bundesliga gespielt zu haben. Auch ist er nicht sauer auf den damaligen Teamchef Franz Beckenbauer, ihn bei der Weltmeisterschaft 1990 nicht eingesetzt zu haben. "Ich fühle mich nicht richtig als Weltmeister. Doch auf Franz lasse ich nichts kommen. Er hat viel durchgehen lassen. Hauptsache, wir haben uns von Journalisten nicht erwischen lassen. Heute kann man als Fußball-Profi abseits des Platzes nicht mehr viel machen."