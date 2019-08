MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Verlauf des Montag wurden bei der Polizei zwei Fälle von Einbruchdiebstahl angezeigt. In der Rosengasse drangen Unbekannte in ein in Bau befindliches Gebäude ein. Aus dem Keller entwendeten sie dann diverse Buntmetalle. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. In der Litauischen Straße gelangten Einbrecher in eine Lagerhalle. Dort stahlen die Täter eine Rüttelplatte und hinterließen so einen Schaden von 5000 Euro.