Gut gerüstet

Potsdam (MOZ) Das Ergebnis dieser Landtagswahl dürfte knapp und bunt ausfallen. Darin sind sich wohl alle Beobachter einig. Und da lohnt es sich mehr denn je, auch auf die mit der Erststimme zu wählenden Direktkandidaten zu schauen. Dass hier SPD, CDU und Linke wie bei vergangenen Wahlen den Kuchen unter sich aufteilen, ist nicht zu erwarten. AfD, Grüne und Freie Wähler mischen mit ihren Politikerinnen und Politikern kräftig mit. In einigen Wahlkreisen könnten wenige Stimmen Vorsprung darüber entscheiden, wer in den Landtag einzieht. Und das könnte dann enormen Einfluss darauf haben, welche Koalitionen rechnerisch überhaupt möglich sind.

In dieser Situation sind gute Informationen über die Kandidaten Gold wert. Vor allem wenn sie so übersichtlich und transparent wie auf dem unabhängigen, mit Kleinspenden finanzierten Portal abgeordnetenwatch.de präsentiert werden. Alle 335 Kandidaten haben dort ihr Profil samt von Wählern gestellten Fragen sowie dem einheitlichen 18-Fragen-Kandidatencheck. In Verbindung mit den gewohnt guten Hintergrund-Informationen aus der Tageszeitung geht Brandenburg bestens gerüstet in die Wahl.