Kultur kompakt in Joachimsthal

Glashütte: Barbara Ebner von Eschenbach hält einen der kunstvollen gläsernen Vögel, die sie in der Glashütte ausstellt in der Hand. Kürzlich war sie auch bei den Grimnitzer Glastagen mit von der Partie. © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Es ist nicht das besucherstärkste Wochenende in Joachimsthal. Die Einschulung bremst die Ausflügler. Und doch hat es ein paar in die Schorfheide-Stadt gezogen. Es ist der erste Samstag im Monat und damit wieder einer, an dem sich das Grimnitzer Dreieck präsentiert. Hinter dem Bahnübergang in der Grimnitzer Straße nämlich gibt es gleich drei Stationen zu entdecken. Die Burg Grimnitz, die Kommunität und die Glashütte öffnen gemeinsam die Pforten. Alle nur einen Steinwurf voneinander entfernt.

Lebendig geht es vor allem auf dem Hof der Kommunität zu. Hof-Café steht auf einem Anhänger vor dem Grundstück. Auf der Veranda wird musiziert. Tische und Stühle stehen im Garten. Künstler stellen dort ihre Werke aus. Unter anderem der Kolumbianer und Wahl-Eberswalder Alberto Jerez, der bei der Kommunität sein Atelier hat. Auch die Joachimsthaler Künstlerin Ellen Mewes ist dabei. Sie hat einem alten Puppentheater neuen Glanz verliehen, das wegen der Regenschauer an diesem Besuchertag leider unbespielt bleibt. Über beide Künstler hatte die Märkische Oderzeitung erst kürzlich berichtet.

Kartoffeln und Champignons

Die Kommunität ist auch die Adresse des neuen Dreiergespanns, die sich um das leibliche Wohl ihrer Gäste kümmert. Denn so viel Kultur auf einen Haufen macht hungrig. Wem der Appetit nach regionaler Historie steht, der könnte auf der Burg Grimnitz fündig werden. Von dieser ist allerdings nur noch der Keller zu besichtigen. Bereits 1905 sind zwei Drittel des Burgkellers mit einem Wohnhaus überbaut worden.

Mehr zum Anwesen weiß Jürgen Fiehne, der heutige Besitzer. Er will die Burg weiterhin der Öffentlichkeit präsentieren und führt auch am vergangenen Sonnabend durch die unterirdischen Gewölbe mit dem markanten Brunnen im größten Raum. Bei der Frage nach einem möglichen Geheimgang aus dem Keller zur nahen Gastwirtschaft, die zuletzt von der Familie Bockisch betrieben wurde, rümpft Jürgen Fiehne zweifelnd die Nase, will es aber auch nicht ausschließen. "Man müsste buddeln, forschen, gucken", sagt er. Zu DDR-Zeiten sei der Keller Kartoffellager gewesen und habe auch schon eine Champignonzucht beherbergt. Immerhin 17 Besucher konnte der berentete Touristiker Fiehne am Sonnabend durch die Burg führen. Es seien auch schon doppelt so viele gewesen.

34 hatte auch die Glashütte bei der Öffnung am Juliwochenende gezählt. Im Juli hatte der Ort, an dem Glaskunst ausgestellt, verkauft und hergestellt wird, auch wieder seine Grimnitzer Glastage mit Handwerkern aus ganz Deutschland und darüber hinaus veranstaltet. Nun werde einmal im Monat, wenn das Grimnitzer Dreieck öffnet, eingeladen und wie am vergangenen Sonnabend beispielsweise die Herstellung von Glasperlen veranschaulicht. Zu den Ausstellern gehörte auch Glasmacherin Barbara Ebner von Eschenbach, die seit Langem bei den Glastagen mitmacht.

Bernhard Fehse vom Glashüttenverein spricht zudem von weiteren Vorhaben im nächsten Jahr. Sogenannte Fusing-Kurse sollen eingerichtet werden – ein Schmelzverfahren, bei dem aus Glasplatten und Glasplittern besondere Muster entstehen.

Das Grimnitzer Dreieck soll es im nächsten Jahr auch wieder geben. Vorher öffnen Kommunität, Burg und Glashütte 2019 noch einmal gemeinsam: am 7. September von 11 bis 17 Uhr.