Wo Bienen das Büffet aufgebaut wird

Hennigsdorf (MOZ) Bei einem Spaziergang durchs Hennigsdorfer Zentrum beweist Hobbyimker Thomas Kunert, dass es um die Artenvielfalt in der Stadt ganz gut bestellt ist.

Da! Eine Hummel! Hier eine Honigbiene. Und dort hinten sehen Sie zwei Wildbienen!" Hobby-Imker Thomas Kunert hockt glücklich zwischen Dill, Königskerze, Fetter Henne und Italienischem Löwenzahn. "Diese Blühinsel ist neu in diesem Jahr", freut sich der Hennigsdorfer über die Bereicherung auf den Hochhaus-Wiesen. Solche Oasen für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge sind ein wenig auch sein Verdienst. Mittlerweile arbeitet er mit dem Grünflächenamt der Stadt gut zusammen, gibt Tipps und wird um Rat gefragt.

Das war nicht immer so. "Das erste Mal bin ich aus dem Büro fast rausgeflogen. Ich hatte das Gefühl, dass meine Hilfe nicht erwünscht war", erinnert er sich an seinen Besuch vor vier Jahren im Rathaus. Beim diesjährigen Neujahrsempfang wurde der Naturfreund nun mit dem städtischen Umweltpreis ausgezeichnet.

Der Spaziergang, um den Thomas Kunert von unserer Redaktion gebeten wurde, soll darüber Auskunft geben, wie es um die Bemühungen zur Artenvielfalt in Hennigsdorf bestellt ist. Als Treffpunkt hat er die Wiesen zwischen den Hochhäusern vorgeschlagen. Hier wurde, wie die für Grünflächen zuständige Silke Teuber bestätigt, mit dem Anlegen von zwei Blühinseln ein Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt umgesetzt. Thomas Kunert steht allerdings vor einem Haufen Grün, aus dem keinerlei Blüten sprießen. "Vielleicht ist hier Erde mit Saatgut aufgefüllt worden, dass es den Blühpflanzen nicht erlaubt, hochzukommen. Oder es ist zu viel Gras drin." Auf Nachfrage räumt Teuber ein: "Eine schöne blühende Wiese gab es nicht. Da hat sich die Melde breitgemacht." Auch wenn der Naturfreund dieses Wort meidet: Unkraut hat verhindert, dass es hier summen kann. Teuber verspricht eine Nachsaat im Herbst, die im nächsten Jahr für Blütenpracht sorgen soll.

Die Wildbirne vom Havelplatz

Von der Enttäuschung zur Begeisterung sind es nur wenige Schritte. Der Imker zupft hier und da, hält Blätter zum Kosten hin und die überraschen: Der Italienische Löwenzahn schmeckt wirklich wie Rucola, auch die Katzenminze hat einen starken Eigengeschmack. Und der Urspinat, auch Portulak genannt, ist voller Würze. Wüssten die Hochhausbewohner, was hier alles sprießt und gedeiht, sie könnten ihren Bedarf an Küchenkräutern decken.

Über die nicht mit einem Kurzschnitt versehenen Wiesen fällt sein Blick auf eine Reihe junger Bäume an der Fontanestraße: "Das ist der Hammer! Eine komplette Reihe an Rotahorn." Der Imker liebt nicht nur die Vielfalt an Bäumen und Blumen. Er weiß, wie wichtig sie für die Honigbienen, aber auch für all die wilden Insekten sind. "Vor allem für Wildbienen, die nur einen Flugradius von mehreren hundert Metern haben, ist Vielfalt wichtig." Sie brauchen das, was Kunert und Teuber ein Trachtband nennen. Damit gemeint ist ein geschlossenes Nahrungsangebot vom Frühjahr bis zum Herbst, sozusagen ein Bienen-Büfett. Nur dann, so Kunert, haben diese Insekten all das, was sie zur Aufzucht einer Brut benötigen. Nach einem Abstecher zu den Duftgärten voller Phlox, Lavendel und Hundsrosen ist sein Urteil über die Hochhaus-Wiesen voll des Lobes: "Das ist mittlerweile eine der schönsten Flächen der Stadt." Wünschen würde er sich, dass die Anwohner die Beete ein wenig pflegen würden, indem sie Unkraut zupfen.

Ortswechsel: Auf den ersten Blick wirkt der Havelplatz wie eine Betonwüste. Die wenigen Grünflächen lassen Langeweile aufkommen. Nicht aber beim Fachmann: "Nach den Früchten der Wildbirne – nur so groß wie Heidelbeeren – ist die Amsel ganz verrückt." Auch Salbei, Kürbis und Zwergmispel wachsen hier. Selbst die von Kunert anfangs verschmähte Tagetes wird von Bienen bestäubt. Auf die Frühlingsstiefmütterchen könnte er verzichten. Die sehen schön aus, brächten der Natur aber keinen Nutzen. Weniger zufrieden ist der Imker mit dem, was in der Havelpassage wächst. "Warum muss hier Schilfgras stehen? Und in gefüllten Rosen summt auch nichts." Wenig später entdeckt er doch eine Biene mit dicken Pollenhöschen. Als Pflanzen-Chefin der Stadt räumt Teuber ein, dass "wir die Bepflanzung mal wieder durchmischen müssen. Nach fünf, sechs Jahren lässt die Vielfalt nach. Das Gras ist zu viel geworden."

Der erst 2018 sanierte Postplatz ist erreicht. "Als hier die Steineichen und Linden gefällt wurden, habe ich mich echt geärgert!" Kunert ist das noch immer anzumerken. Vor Beginn der Arbeiten wurden auch gesunde Bäume gefällt. Ein Trost bietet da die von Weitem auffallende lila Pracht in den Einfassungen zweier Bäume. "Da summt es schön drin", freut sich der Imker, der sich zugleich über drei weitere Beete rund um Bäume wundert: "Ich sehe nicht, dass die blühen wollen", sagt er mit Blick auf das, was Teuber Spindelstrauch nennt. Sie räumt ein: "Nein, der blüht nicht." Um alte Bäume herum müsse man Anspruchsloseres pflanzen. Außerdem sieht sie die Gefahr, dass in den Hochbeeten herumgetrampelt wird. Bisher scheinen die Hennigsdorfer die Farbenpracht der Blumen aber nicht nur zu achten, sondern auch zu schätzen.

Wunschlos glücklich ist Kunert nicht. Die Wiesen, meint er, sollten nur zwei statt drei Mal gemäht werden. Und die zarten Bienenbäume an den Hochhäusern müssten mit Pfählen gestützt werden. Mit den Ginkgobäumen – "Kein Mensch kann sagen, welchen ökologischen Nutzen die haben." – an der Nauener Straße könne er sich auch nicht anfreunden. Generell aber lobt er die gewachsene Sensibilität für die Natur, die sowohl bei Garten- und Balkonbesitzern als auch in der Verwaltung gewachsen sei.

Mittlerweile sind es 8,5 Hek-tar Wiesen, die die Stadt bewirtschaftet. "Kein schlechter Wert", erlaubt sich Silke Teuber ein wenig städtisches Lob. Selbst nach der langen Dürreperiode beobachtet sie derzeit ein "üppiges Wachstum der Wiesen, in denen es kreucht und fleucht." Und Hennigsdorf soll weitere Blühoasen bekommen. Geplant hat Teuber solche hinter der Biber-Grundschule in Nieder Neuendorf, auf einer bisherigen Rasenfläche am Papenberger Forst und am Nord-Tunnel in Höhe der Veltener Straße.